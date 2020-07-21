إيهاب توفيق يحيي حفلاً كبيرًا في تونس قبل طرح أغانيه الجديدة

يطرح الفنان إيهاب توفيق أغنيته وكليبه الجديد “هيا دنيا” الذي يتعاون فيه لأول مرة مع المخرج متيم السراج خلال الأيام القليلة المقبلة، وتم تصوير الكليب بأحد الكافيهات بالتجمع الخامس.

وسافر توفيق لتونس الساعات الماضية استعدادًا لإحياء حفل غنائي كبير بمدينة “الحمامات” 25 يوليو الجاري.

ويعود إيهاب للحفلات الغنائية خارج مصر بعد فترة غياب طويلة، وذلك تمهيدا لطرح أغنياته الجديدة بموسم الصيف الجاري.

ويطرح إيهاب توفيق أكثر من كليب غنائي الفترة المقبلة للجمهور، “هيا دنيا” و”زحمة الأيام” ويتعاون في الأخير مع حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس للمرة الثانية، بعد تعاونه معهم في أغنية ” قادرين ” رمضان الماضي وحققت نجاحا جيدا.