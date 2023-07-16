إيهاب توفيق يحيى حفلا كبيرا بالساحل الشمالي 21 يوليو

يحيى النجم غيهاب توفيق هذه الفترة بموسم الصيف حفلات غنائية كبرى بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة استعدادا للترويج لأغنيات جديدة سيبدأ في طرحها خلال الأيام القادمة.

فيحيى إيهاب توفيق حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالي الجمعة القادمة 21 يوليو الجاري ، ويقدم فيه أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور منه في مسيرته الغنائية الطويلة منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن منها ، سحراني ، الله عليك ياسيدي ، تترجا فيا ، مالهمش في الطيب ، سامحني ، الأيام الحلوة ، عدى الليل ، عامل عاملة ، وغيرها.

كما يقدم أيضا توفيق في الحفل أغنياته الأخيرة التي طرحها للجمهور وهي ” ليكي عندي ” و” انت اختياري” والتي حقق بها نجاحا جيدا.