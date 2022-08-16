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إيهاب توفيق يتعرض لأزمة صحية في الكلى

أخبر الطبيب المعالج إيهاب توفيق بعدم قدرته على السفر بالطائرة وممارسة أي نشاط  لحين الاطمئنان عليه

إيهاب توفيق يتعرض لأزمة صحية في الكلى
أحمد حمدي

أحمد حمدي

9:45 م, الثلاثاء, 16 أغسطس 22

تعرض النجم إيهاب توفيق لأزمة صحية في الكلى، وبرغم أنه كان مفترض إن يحي مساء اليوم حفلا غنائيا بمهرجان قرقنة بتونس الشقيقة ، إلا أن هذه الأزمة حالت دون إقامة الحفل .

وقامت الصفحة الرسمية لمهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة بنشر اعتذار للجماهير التي قامت بحجز تذاكر حفل إيهاب توفيق بالمهرجان الليلة ، بسبب الوعكة الصحية المفاجئة التي آلمت به .

كما أعلنت الصفحة الرسمية لإيهاب توفيق مساء اليوم عبر فيسبوك التقرير الطبي لحالته الصحية .

جريدة المال

وطالب المسؤولون عنها الدعاء للنجم الكبير بالشفاء العاجل ، حيث اتضح من التقرير وجود حصوة بالحالب الأيسر.

وأخبر الطبيب المعالج للنجم المصري بعدم قدرته على السفر بالطائرة وممارسة أي نشاط  لحين الاطمئنان عليه .

وقامت الصفحة الرسمية لمهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة بنشر اعتذار للجماهير التي قامت بحجز تذاكر حفل ايهاب توفيق بالمهرجان الليلة ، بسبب الوعكة الصحية المفاجئة التي آلمت به .

جريدة المال

أحمد حمدي

أحمد حمدي

9:45 م, الثلاثاء, 16 أغسطس 22