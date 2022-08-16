إيهاب توفيق يتعرض لأزمة صحية في الكلى

تعرض النجم إيهاب توفيق لأزمة صحية في الكلى، وبرغم أنه كان مفترض إن يحي مساء اليوم حفلا غنائيا بمهرجان قرقنة بتونس الشقيقة ، إلا أن هذه الأزمة حالت دون إقامة الحفل .

وقامت الصفحة الرسمية لمهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة بنشر اعتذار للجماهير التي قامت بحجز تذاكر حفل إيهاب توفيق بالمهرجان الليلة ، بسبب الوعكة الصحية المفاجئة التي آلمت به .

كما أعلنت الصفحة الرسمية لإيهاب توفيق مساء اليوم عبر فيسبوك التقرير الطبي لحالته الصحية .

وطالب المسؤولون عنها الدعاء للنجم الكبير بالشفاء العاجل ، حيث اتضح من التقرير وجود حصوة بالحالب الأيسر.

وأخبر الطبيب المعالج للنجم المصري بعدم قدرته على السفر بالطائرة وممارسة أي نشاط لحين الاطمئنان عليه .

وقامت الصفحة الرسمية لمهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة بنشر اعتذار للجماهير التي قامت بحجز تذاكر حفل ايهاب توفيق بالمهرجان الليلة ، بسبب الوعكة الصحية المفاجئة التي آلمت به .