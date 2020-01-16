إيهاب توفيق يتعاون مع البرازيلي في أغنية جديدة بعد عودته لنشاطه الفني

قام الفنان إيهاب توفيق بعقد جلسة عمل مع الملحن أحمد البرازيلي منذ فترة ، لاختيار أغنية جديدة لطرحها كسنجيل وكان مفترض أن يقوم إيهاب بتسجيل الأغنية في الاستوديو الخاص بالموزع الموسيقي للأغنية أحمد عادل بمدينة نصر الأيام الماضية.

لكن لسوء الحظ وبسبب الظروف السيئة التي يمر بها إيهاب توفيق حاليا ، نظرا لرحيل والده الأسبوع الماضي عن عالمنا في حادث اليم بفيلته بمدينة نصر، تم تأجيل تسجيل الأغنية للفترة القادمة بعد عودة إيهاب لمزاولة نشاطه الفني مرة أخرى وخروجه من محنته الحالية .

وأكد البرازيلي في تصريحات للمال أن الأغنية كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي وتوزيع موسيقي أحمد عادل ، والأغنية تتميز بطابع إيقاعي.

وتابع أنها تعتبر الأغنية الثانية التي يتعاون فيها مع إيهاب بعد أغنية “أحلى ليلة ” التي طرحها العام الماضي وحققت نسبة استماع جيدة وقام بتصويرها في مدينة مراكش بالمغرب .