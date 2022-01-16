إيهاب توفيق وحمادة هلال ونوال الزغبي يفتتحون أغنيات 2022 بالإفيهات والإيقاعات

قرر بعض المطربين المصريين والعرب افتتاح العام الجديد 2022 بأغنيات تتميز بطابع إيقاعي، بالإضافة لاحتوائها على إفيهات جديدة في كلماتها لم يقدموها سابقا لجمهورهم ، وذلك لجذب الجمهور الذي أصبح يقبل على أغاني الإيقاعات التي يقدمها مطربو الراب والمهرجانات مؤخرا بقوة.

وأبرز هؤلاء المطربين المصريين إيهاب توفيق الذي يعود بعد أغنيته الأخيرة ” انت اختياري” التي حقق بها مشاهدة جيدة على يوتيوب وصلت إلى 7 مليون في شهر من طرحها بأغنية جديدة بعنوان “البنت الحلوة الأمورة” والتي تقول بعض كلماتها ” البنت الحلوة الأمورة على تيك توك بتدلع ” وهي المرة الأولى التي يقرر فيها إيهاب مخاطبة الجيل الجديد الذي يستخدم هذه المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا.

كذلك المطرب حمادة هلال يقدم أغنية جديدة بعنوان : ” تكا تكا” كافيه لجذب المستمعين إنتاج وليد منصور وألحان محمد يحيى، وتعود المطربة اللبنانية نوال الزغبي بأغنية إيقاعية تماما مع الملحن عمرو مصطفى بعد غياب

حسام خليل : المطرب يجب أن يكون ذكيا في اختياراته بتقديم أغنيات فنية جيدة

يرى منظم الحفلات ومالك ميوزييك هاوس حسام خليل أن : الأغاني التي يتم سماعها حاليا في كل مكان هي الأغنيات الإيقاعية المبهجة التجارية.

وأضاف أن هناك مطربين مميزين من جيل التسعينيات لكن يقدمون أغنيات فنية فقط حزينة ولا تحقق مشاهدة كبيرة مقارنة بموهبتهم الفنية.

ولفت إلى أن المطرب يجب أن يكون ذكيا في اختياراته بتقديم أغنيات فنية جيدة وفي نفس الوقت تكون مواكبة للعصر والسوق الغنائي حتى تنجح مع الجمهور وتزيد الطلب على هذا المطرب في الحفلات والأفراح ، حيث إن أغاني الافيهات مثل تكا تكا لحمادة هلال شيئا جيدا ويمثل تطور لما يحدث في الشارع المصري وذائقته حاليا.

وتابع قائلا إن هذه الأغنيات الايقاعية الفرفوشة كما يطلق عليها تجذب المستمع بدرجة أكبر من أغاني الحزن والعاطفة هذه الأيام ، وأي مطرب يقوم بعمل محاولات للتجديد في أفكاره الموسيقية وحينما يقلده آخرين يكون هو أول من ابتدع هذه الفكرة ، مثلما قدم عمرو دياب منذ سنوات أغنيات فيها أفيهات جديدة في كلماتها مثل أغنية ” يوم تلات “.

أحمد البرازيلي : أي شئ غريب هو الذي يلفت الجمهور حاليا مثلما حدث مع أغنية الغزالة رايقة مؤخرا

وأعرب الملحن أحمد البرازيلي فقال إن : هذه اإافيهات الجديدة أصبحت مطلوبة في الأغاني المقدمة وحقيقة أي شىء غريب هو الذي يلفت الجمهور حاليا مثلما حدث مع أغنية الغزالة رايقة مؤخرا ، لو دققنا في أسباب نجاحها سنجد أن صوت الولد الذي غناها غريب نوعا ما فجذب أذاننا بسرعة.

وأردف قائلا إن اغاني الحب والدراما بمصطلحاتها القديمة التي كررها كل المطربين لسنوات مل المستمع منها لذلك أقبل على نوعية أخرى من الأغنيات مثل كاريوكي وشارموفز ووويجز وحسن شاكوش وغيرهم.

ويضيف البرازيلي أن المطرب يجب أن يجدد في الكلمات التي يقدمها في أغانيه في هذا الوقت تحديدا ، لو أراد تحقيق مشاهدة جيدة لها وإلا سيظل بدون تطور وغير مواكب لما يحدث حوله موسيقيا وفنيا.

زوم: ليس معنى تقديم إفيه معين في الأغنية أن يكون بها إسفاف

وعلق الموزع الموسيقي زوم فقال : استايل الأغنية التي يرغب في سماعها الجمهور حاليا يجب أن يحوى إفيه يجذبه بسبب سيطرة أغاني المهرجانات الغريبة على السوق الغنائية.

واستطرد قائلا إنه ليس معنى تقديم إفيه معين في الأغنية أن يكون بها إسفاف ، حيث يستطيع أن يقدمها المطرب بشكل جيد حتى لو احتوت إفيه لكن يقدمها بموسيقى مميزة وصوت المطرب جيد فلا يكون بها إسفاف.

لكن الأغنية الغيقاعية هي التي أصبحت مطلوبة بدرجة كبيرة خاصة الأغنيات السنجيل ، مقارنة بأغانى الدراما العاطفية لم تعد هي الرائجة مع المستمعين حاليا لذلك لم تعد تقدم بصورة ملحوظة في السوق باستثناء بعض الألبومات التي قدمت مؤخرا مثل ” يافاتني ” لمحمد حماقي احتوى على أغنيات درامية كثيرة.