إيهاب توفيق لجمهوره : شكرا على محبتكم أنا بخير بعد تفتيت الحصوة

أعلن النجم إيهاب توفيق ، اليوم الأربعاء، أنه بخير بعد تفتيت الحصوة، بعد يوم من الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية في الكلى .

تسببت الأزمة الصحية في منعه من السفر لتونس لإحياء حفل افتتاح مهرجان عروس البحر بجزيرة قرقنة ليلة أمس أيضا .

وقال إيهاب توفيق عبر صفحته بفيسبوك وحسابه بانستجرام : “الحمد لله . أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة . كل الشكر لكل من سأل عني .وأشكركم من كل قلبي علي محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة”.

وقام إيهاب توفيق من خلال الصفحة الرسمية له ” فيس بوك” بنشر التقرير الطبي لحالته الصحية التي تبين أنه يعاني من حصوة بالحالب الأيسر مع ارتفاع درجة الحرارة وأعراض أخرى تسببت له في وعكة صحية شديدة .