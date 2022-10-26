إيهاب السويركي :تواجد الاستثمارات الإمارتية في مصر يعكس عمق العلاقات بين البلدين

قال إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر إن تواجد الاستثمارات الإمارتية بصورة استراتيجية في مصر يعكس عمق العلاقات والشراكة القائمة بين البلدين على مر السنين.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية أن انطلاقة أبوظبي التجاري في مصر في زمن قياسي يعد نموذجا ناجحاً للتواجد الإمارتي في مصر ويخدم البعد الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين.

وأشار إلى مشاركة البنك في العديد من المشاريع القومية، مع تبنيه لرؤية الدمج عبر التمكين من خلال تقديم خدمات ومنتجات خصيصا لذوي الهمم في السوق المصرفي.

ودخل بنك أبو ظبي التجاري، ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، إلى مصرعام 2020 عقب الاستحواذ على مجموعة بنك الإتحاد الوطني، بحجم أصول بلغت 64.651 مليارجنيه ، بنهايو يونيو 2022 بنسبة نمو قدرها 25%، مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

ويمتلك بنك أبوظبي التجاري 46 فرعا منتشرة في انحاء الجمهورية وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 506 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.