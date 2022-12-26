إيهاب إبراهيم رئيس عمليات المجموعة لـ«المال»: «لازوردى مصر» تخطط لافتتاح 3 أفرع جديدة بتكلفة 60 مليون جنيه

تخطط شركة لازوردى مصر للمجوهرات لافتتاح 3 فروع جديدة للبيع القطاعى، باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.

قال إيهاب إبراهيم، رئيس العمليات التنفيذى لمجموعة لازوردى مصر، فى حواره لـ«المال» إن «لازوردى» تمتلك نحو 30 فرعًا ونقطة للبيع القطاعى للألماس فى المولات، وفى محافظات أخرى غير القاهرة، تضم طنطا والمنصورة والإسكندرية، وتستهدف زيادتها إلى 33 فرعًا.

وأشار «إبراهيم» إلى أن شركته لديها أيضًا حوالى 10 مكاتب لتوزيع الذهب فى المحافظات، بداية من الإسكندرية وحتى سوهاج لتغطى كل مناطق الجمهورية.

ويصل متوسط استثمارات الشركة فى السوق المصرية نحو 5 مليارات جنيه، وتنتج سنويًا نحو 2000 تصميم جديد، بمتوسط 200 موديل شهريًا.

نستهدف %9 نموًا خلال 2023.. والتوسع بتكنولوجيا «3D»

وقال «إبراهيم» إن هناك خطة للنمو تصل إلى %9 خلال العام المقبل 2023، كما تخطط لتوسعة وتطوير الماكينات وتحديث خطى إنتاج بتكنولوجيا 3D بما يتواكب مع التكنولوجيا واحتياجات السوق.

وأوضح أن إدراج الذهب فى البورصة السلعية خطوة جيدة، تساعد على ضبط الأسواق الفترة المقبلة، ولكن يجب فهمها ودراستها بشكل أفضل وتوضيح كل الجوانب، ويجب أن يتضمن كل المعايير المؤثرة فى سعر الذهب ومدى توافقها مع الأسعار العالمية.

وأكد «إبراهيم» أن تدخل الدولة فى تحديد سعر الذهب بما يتواكب مع المعايير العالمية والمحلية المؤثرة فى سعر المعدن الأصفر سيكون ذلك خطوة جيدة تساعد على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة ومنع المضاربات، موضحًا أن وزير التموين وعد بوضع محددات لسعر الذهب فى مصر بما يتناسب مع السعر العالمى.

وقال إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر سيسهم فى استقرار السوق وتوافر الدولار بما يساعد على توافر المعروض من السلع ومنها الذهب.

وأشار إلى أنه من الصعب توقع سعر الذهب نهائيًا؛ نظرًا لأنه سلعة تخضع للعرض والطلب، إضافة إلى سعر الدولار محليًا والأوقية فى بورصة لندن للمعادن.

وأضاف أن ارتفاع سعر الذهب فى الأسواق المحلية مؤخرًا ساهم فى انخفاض الطلب نتيجة تذبذبه محليًا، لكنه أكد أن الطلب عليه لن ينتهى ولن يختفى وسيعاود الصعود مجددًا خلال 2023.

وقال إن «لازوردى» قامت خلال السنوات الماضية بتصدير نحو 1000 كيلو جرام مشغولات ذهبية إلى عدد من دول الخليج، وانخفضت الكميات منذ دخول جائحة كورونا مؤخرًا، كما أننا تمتلك مكاتب فى الأمارات والسعودية والكويت.

وأكد أن معرض نبيو أتاح التعرف على أسواق جديدة ومشترين جدد للتصدير خلال الفترة المقبلة، إذ ساهم فى جذب عدد من العارضين والشركات الأجنبية وساعد على تعرف تلك الشركات على المنتجات المصرى، وقام البعض بعقد صفقات تصديرية خلال المعرض.

نستحوذ على %30 حصة سوقية.. ولا نية لشراء أو الاندماج مع كيانات محلية

وكشف «إبراهيم» أن شركة لازورى تستحوذ على نحو %30 كحصة سوقية فى مصر، كما تعد رابع أكبر مجموعة على مستوى العالم لتصنيع الذهب والألماس.

وأوضح أن الشركة ليست لديها خطة حالياً للاستحواذ على كيانات مماثلة فى السوق المصرية أو الاندماج مع شركات عاملة فى القطاع، وتسعى حاليًا لتطوير خطوطها وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتوافق مع الخطة التوسعية والطلب المتزايد على منتجاتها.

وأضاف «إبراهيم» أن ارتفاع سعر الذهب قلل من حجم الطلب على المشغولات الذهبية، وهو ما نسعى لمحاولة التعامل معه عبر طرح منتجات عيار 14 لمواجهة تغيرات السوق، ومراعاة ارتفاع الأسعار.

وقال إن الشركة بدأت وضع منتجات للألماس بأسعار أقل من 10 آلاف جنيه والعمل على تصنيع مشغولات ذهبية بأوزان خفيفه تناسب الحالة الاقتصادية للمواطنين.

خطة لاقتحام 8 أسواق تضم الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا

وأوضح أن الشركة لديها خطة لاقتحام نحو 8 أسواق للتصدير تضم الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا فى السعودية مثل الموجودة فى مصر، ويتم التصدير من خلالها إلى 40 دولة.

وقال إن تراجع سعر الجنيه يساعد على تشجيع الصناعة والتصدير خلال الفترة المقبلة، ولكنه طالب بضرورة إلغاء رسوم التثمين عند التصدير، إضافة إلى العمل على تطوير وتحديث الإجراءات الخاصة بتصدير المشغولات الذهبية.

وأضاف «إبراهيم» أن البيع «أون لاين» عبر الإنترنت يمثل نحو %15 من حجم بيع الذهب القطاعى بالشركة، موضحًا أن المنصة بدأت جذب مشترين أجانب فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وسط وغرب أفريقيا، وستعتمد الشركة على منصتها الإلكترونية لتعزيز صادراتها.

وتمتلك الشركة 3 علامات تجارية فى السوق المصرية، وهى L’azurde و‘Miss L ومجموعة Instyle.

10 أطنان الطاقة الإنتاجية.. ومتوسط استثماراتنا نحو 5 مليارات جنيه

وتمتلك المجموعة فى مصر 3 مصانع فى منطقة العبور، مصنع لإنتاج المشغولات الذهبية وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 10 أطنان سنويًا، ومصنع متخصص فى إنتاج الألماظ وهو يخدم حلات المجموعة فقط ليس للبيع للغير، ومصنع لإنتاج الدبل الذهبية وتصل طاقته الإنتاجية نحو 2 طن سنويا.

وتضم المصانع نحو 1400 عامل، و10 مكاتب جملة موزعة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويوجد نحو 30 نقطة بيع قطاع تابعة للشركة موزعة فى المحافظات متخصصة فى بيع الألماظ فقط.