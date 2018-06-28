إيني وثروة تنفقان 105 ملايين دولار لأول بئر بحقل نور

خالد بدر الدينأعلن حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لوكالة رويترز اليوم الخميس إن شركة إيني الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل ”نور“ البحري في شمال سيناء خلال شهرين.ومن المقرر أن تنفق إيني وثروة بموجب هذه الاتفاقية 105 ملايين دولار على مرحلتين ل



خالد بدر الدين

أعلن حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لوكالة رويترز اليوم الخميس إن شركة إيني الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل ”نور“ البحري في شمال سيناء خلال شهرين.

ومن المقرر أن تنفق إيني وثروة بموجب هذه الاتفاقية 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وبئر أخرى في المرحلة الثانية.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس الماضى على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية ”نور“ بالبحر المتوسط.

وقال عبد العزيز في اتصال هاتفي ”عقب حصول الشركتين علي الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل“.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في عام 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.