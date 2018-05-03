إيني تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية

خالد بدر الدينأعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، اليوم الخميس، عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها أيوك.وأضافت "إيني"، في بيان صحفي نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يوميًّا

خالد بدر الدين





أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، اليوم الخميس، عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها أيوك.

وأضافت “إيني”، في بيان صحفي نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يوميًّا من النفط الخفيف.

وقال مسئول بوزارة البترول المصرية لـ”رويترز” مشترطًا عدم الكشف عن اسمه ”جار حاليًّا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاغور“ الذي يضم الكشف الجديد لإيني.

كانت إيني التى تعمل في مصر منذ عام 1954 قد اكتشفت حقل ظُهر العملاق للغاز في مصر عام 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما فتح شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.