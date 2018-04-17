إيني تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر إلى ملياري قدم مكعب

خالد بدر الدينأكد فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لشركة إيني الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري.وأضاف كافانا في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسك

خالد بدر الدين

أكد فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لشركة إيني الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري.

وأضاف كافانا في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية شمالي القاهرة أن شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو وملياري قدم مكعبة نهاية العام و2.7 مليار قدم مكعبة خلال العام المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن حقل ظُهر الذي اكتشفته شركة إيني عام 2015 يحتوي على احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وإنه سيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة عندما تتوقف عن الاستيراد بفضل إنتاج هذا الحقل.