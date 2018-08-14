إيني تحصل على ترخيص جديد للتنقيب البحري في مصر

خالد بدر الدين:أعلنت اليوم الثلاثاء شركة إيني الإيطالية المتخصصة فى اكتشاف حقوق الغاز الطبيعى والبترول عن حصولها على ترخيص جديد للتنقيب البحري في مصر على مساحة إجمالية قدرها 739 كيلومترا مربعا.وتخطط شركة إينى تخطط للمضي في حفر بئر استكشافية في النصف الثاني من العام الجارى في الامتياز&n

خالد بدر الدين:

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة إيني الإيطالية المتخصصة فى اكتشاف حقوق الغاز الطبيعى والبترول عن حصولها على ترخيص جديد للتنقيب البحري في مصر على مساحة إجمالية قدرها 739 كيلومترا مربعا.

وتخطط شركة إينى تخطط للمضي في حفر بئر استكشافية في النصف الثاني من العام الجارى في الامتياز المشترك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والذى تملك فيه إيني حصة نسبتها 85 % بينما تحوز شركة ثروة للبترول حصة قدرها 15% .

وذكرت وكالة رويترز إن شركة إيني الإيطالية كانت اكتشفت حقل “ظهر” للغاز الطبيعى والذى يحتوى على أكبرمخزون للغاز فى الشرق الأوسط.