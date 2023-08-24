إيني الإيطالية تعتزم إقامة محطة بيوجاز جنوب بورسعيد

تعتزم شركة إيني الإيطالية إقامة محطة بيوجاز لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بمنطقة القابوطي جنوب بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضرورة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي “البيوجاز” والأسمدة العضوية.

والذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، ويدعم الانتاج الحيواني والنباتي وتحقق مكاسب متعددة في مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.

و استعرض محافظ بورسعيد مقترح تنفيذ المشروع المقدم من شركة إينى الإيطالية، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدا تقديم مساهمات مجتمعية في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب،

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي ببورسعيد، مؤكدا على متابعته المستمرة و تقديم كامل الدعم للجهات المسئولة عن المشروع،