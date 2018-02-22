إيني الإيطالية تسحب الحفار الذي اعترضته تركيا من شرق المتوسط

الأناضول قال كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لشركة النفط الإيطالية "إيني"، اليوم، إن منصة التنقيب "سايبم 12000" بالبحر المتوسط، ستغادر قبرص إلى المغرب، في الأيام القليلة القادمة، دون تحديد يوم بعينه. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ديسكالتسي، اليوم، في مدينة بافيا، شمالي إيطاليا، ونقلها التلفزيون الح

الأناضول



قال كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لشركة النفط الإيطالية “إيني”، اليوم، إن منصة التنقيب “سايبم 12000” بالبحر المتوسط، ستغادر قبرص إلى المغرب، في الأيام القليلة القادمة، دون تحديد يوم بعينه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ديسكالتسي، اليوم، في مدينة بافيا، شمالي إيطاليا، ونقلها التلفزيون الحكومي الرسمي.

وأضاف ديسكالزي أن الجدول الزمني للسفينة (المنصة) يجب احترامه، ولهذا فمن الواضح أن علينا الذهاب إلى دولة أخرى بعد قبرص وهذا سيتم في الأيام القليلة القادمة.

وتابع: “نأمل أن تتوصل الأطراف الدبلوماسية الدولية والأوروبية والتركية واليونانية والقبرصية إلى حل”.

وكشف المدير التنفيذي للشركة الإيطالية، أن الدولة الجديدة التي ستغادر إليها “سايبم” ستكون المغرب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة خارجية قبرص التركية، في 10 فبراير الجاري، أنه “لوحظ مؤخراً تحويل شركة إيني، أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص عن إنشائها من جانب واحد”.

وبعد ذلك بأربعة أيام، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إن بلادها تبحث عن “حل مشترك” مع تركيا حول منصة “سايبم 12000″، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي عنها آنذاك.

