“إيني” الإيطالية تتوقف عن استخراج النفط في تونس.. وتتحول للطاقة المتجددة

تعتزم شركة “إيني الإيطالية” للطاقة وقف أنشطتها النفطية في تونس والتحول إلى قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة التونسية.

وقالت الوزارة، الجمعة، إن “إيني” ستوقف نشاط استخراج المحروقات في البلاد بسبب الاضطرابات الاجتماعية.

وستواصل الشركة الإيطالية الناشطة في تونس منذ ستينات القرن الماضي، نشاطاتها في البلاد في مجال الطاقة المتجددة ومن بينها إنشاء مراكز لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.

لكنها ستوقف استغلال 9 تراخيص لاستخراج النفط تديرها بالشراكة مع الدولة.

ولم تكشف الوزارة عن تاريخ محدد لوقف النشاط.

وتنشط الشركة في استخراج النفط في المناطق الصحراوية بجنوب البلاد، فضلا عن موقعين في الساحل الشرقي.

وبلغ إنتاج “إيني” في تونس 2 مليون برميل نفط مكافئ عام 2019، حسب ما يرد في موقعها الإلكتروني، ما يمثل تقريبا خمس الانتاج النفطي للبلاد.

ويتزامن قرار الشركة الإيطالية مع تجدد تظاهرات الخميس لمحتجين يطالبون بتوفير وظائف، قاموا بغلق مركز تخزين بميناء الصخيرة في محافظة صفاقس (وسط-شرق).