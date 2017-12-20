إيني: إنتاج الغاز من حقل ظهر بدأ يتدفق

خالد بدر الدينأعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز اليوم الأربعاء إنها أنتجت أول كميات من الغاز من حقل ظُهر في مصر أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط.وذكرت وكالة رويترز أنه تم اكتشاف حقل ظُهر في منطقة امتياز شروق البحرية على بعد حوالى 190 كيلومترا شمالي بورسعيد في عام 2015

خالد بدر الدين

أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز اليوم الأربعاء إنها أنتجت أول كميات من الغاز من حقل ظُهر في مصر أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

وذكرت وكالة رويترز أنه تم اكتشاف حقل ظُهر في منطقة امتياز شروق البحرية على بعد حوالى 190 كيلومترا شمالي بورسعيد في عام 2015 ويضم ما يقدر بأكثر من 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وكانت وزارة البترول أعلنت يوم السبت الماضى إن الحقل العملاق بدأ إنتاجا أوليا حجمه 350 مليون قدم مكعبة يوميا وأن الإنتاج سيرتفع إلى حوالى مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف العام القادم.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني إن الحقل سيحدث تحولا كاملا في قطاع الطاقة المصري ويسمح لمصر بأن تحقق الاكتفاء الذاتي وأن تتحول من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر في المستقبل.