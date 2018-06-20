إينى الإيطالية: نتطلع لدعم مصر فى تحقيق الاكتفاء من الطاقة

نسمة بيومى رحب كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الايطالية، بالاتفاق الموقع -اليوم الأربعاء- مع شركة مبادلة الإماراتية، الذى بمقتضاه اشترت "الأخيرة" 10% من حصة الشركة الإيطالية فى منطقة إمتياز شروق البحرية، التى يقع فيها حقل ظهر. وقال ديسكالزى، إن الشركة تتطلع للعمل مع "مبادلة" الإمار

نسمة بيومى

رحب كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة “إينى” الايطالية، بالاتفاق الموقع -اليوم الأربعاء- مع شركة مبادلة الإماراتية، الذى بمقتضاه اشترت “الأخيرة” 10% من حصة الشركة الإيطالية فى منطقة إمتياز شروق البحرية، التى يقع فيها حقل ظهر.

وقال ديسكالزى، إن الشركة تتطلع للعمل مع “مبادلة” الإماراتية وباقى الشركاء فى الامتياز “روزنفت الروسية و”بى بى” البريطانية، لتطوير حقل ظهر وتحسين جودة الأصول، ودعم هدف مصر فى تحقيق إكتفائها من الطاقة.

ووقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاتفاق مع كل من شركات إينى الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” الاتفاق النهائي للصفقة أمس بقيمة 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وتعمل شركة إينى الايطالية فى مصر منذ عام 1954، وتعد من أكبر منتجى الغاز الطبيعى فى مصر، عبر اكتشافها لحقل ظهر العملاق عام 2015.