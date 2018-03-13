إينى الإيطالية تستهدف 1.4 – 1.5 مليار قدم مكعب غاز زيادة فى إنتاجية ظهر

❏ مصدر حكومى: مستهدفات الشريك الأجنبى متفائلة يمكن تحقيقها بشروط نسمة بيومى تستهدف شركة إينى الإيطالية، الشريك الأجنبى فى حقل ظهر فى البحر المتوسط، زيادة إنتاج الحقل بما يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بختام العام الجارى…

❏ مصدر حكومى: مستهدفات الشريك الأجنبى متفائلة يمكن تحقيقها بشروط

نسمة بيومى

تستهدف شركة إينى الإيطالية، الشريك الأجنبى فى حقل ظهر فى البحر المتوسط، زيادة إنتاج الحقل بما يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بختام العام الجارى 2018.

وبحسب تصريحات سابقة من المستهدف الاستمرار فى زيادة إنتاجية الحقل تدريجيا لتتراوح بين 2.7 -2.9 مليار قدم مكعب غاز يوميًّا خلال عام 2019، تمثل %50 من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.

ووفقا لمصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تدور إنتاجية الحقل حاليا حول مستوى 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك عقب الانتهاء من محطة المعالجة.

واكتشفت شركة إينى الإيطالية حقل ظهر فى 2015، ويحتوى على احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتم بدء الإنتاج منه نهاية العام الماضى بنحو 300 – 350 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال المصدر: “فى حال نجحت الشركة الإيطالية فى تنفيذ مخططها لرفع معدلات الإنتاج بحسب الكميات المستهدفة، ستتمكن مصر من وقف الاستيراد بشكل كامل نهاية 2018.

وتعد شركة اينى الإيطالية المشغل الرئيسى لحقل ظهر وتمتلك حصة %60من منطقة امتياز شروق، مقابل %30 لروسنفت الروسية و%10 لبى بى البريطانية.

وأضاف المصدر أن مستهدفات الشركة الايطالية متفائلة بشكل كبير، ويمكن تحقيقها فى حال تم تكثيف الجهود وضخ كامل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ ذلك دون حدوث أى متغيرات تعوق الوصول لتلك المعدلات.

وتصل قيمة استثمارات مشروع حقل ظهر إلى 12 مليار دولار، وتزيد إلى 16 مليارًا على مدار عمر المشروع بالكامل.

وأكد المصدر أنه فى جميع الأحوال سيتجاوز إنتاج الحقل حاجز المليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال النصف الثانى من عام 2018،لا سيما أن الحكومة تعول على ذلك فى تنفيذ مخططها لوقف الاستيراد.

وتستهدف وزارة البترول، ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، زيادة معدل إنتاج الغاز فى نهاية 2017/2018 إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، يرتفع تدريجيا بنهاية 2018/ 2019 إلى 7 مليارات، مقابل 5.5 مليار قدم مكعب تقريبا حاليًا.