«إينوفيت إيجيبت» تطرح سيارات كهربائية مطلع 2023

تعتزم شركة إينوفيت إيجيبت طرح سيارات كهربائية للبيع أمام الجمهور؛ خلال الربع الأول من العام المقبل؛ عبر نسختين؛ إحداهما للاستعمال داخل المدن والثانية للمسافات الطويلة.

أوضح الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم إنتاج أول نسخة من السيارة للاستعمال داخل المدن بكميات محدودة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وتم عرضها على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كجزء من عملية التسويق لأول سيارة كهربائية منتجة محليًا؛ على أن يتم التوسع فى إنتاجها خلال الفترة المقبلة وإتاحتها للبيع أمام الجمهور خلال الربع الأول من 2023.

كانت «إينوفيت إيجيبت» قد أعلنت خلال نوفمبر الماضى أنها أنتجت أول سيارة «جولف كار بصناعة مصرية وبمواصفات تتفوق على الشركات الاجنبية الأخرى، بسرعة تصل الى 60 كم/ ساعة ويمكن استخدامها داخل التجمعات السكنية كبديل للتوكتوك، وتصل قدرة المحرك الى 4 كيلو / وات، ونوع البطارية Lithium – Ion، كما أعلنت الدفع بالنسخة الأولى للسيارة على هامش مؤتمر المناخ».

الدكتور محمد الغمري رئيس مجلس إدارة إيجيبت سات

وأضاف الغمرى أن الشركة ستنتج نسخة أخرى «ملاكى» من السيارة الكهربائية للاستخدام على الطرق السريعة وستبدأ عملية الانتاج قبل نهاية العام الحالى وبالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص؛ لافتًا إلى أن أسعار السيارة ستتراوح بين 150 و250 ألف جنيه؛ مستفيدة من الاعتماد على المكونات المحلية بنسبة مرتفعة.

وقال الغمرى فى سبتمبر الماضى عقب تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نموذجَا لسيارة «إينوفيت إيجيبت»؛ (أى قبل التغيرات الأخيرة فى أسعار الصرف) إن الأسعار ستتراوح بين 75 ألف جنيه للنسخة الأولى و180 الفًا للنسخة الثانية، وأنه سيتم تمويل المشروع بموارد ذاتية بنسبة %100 من جانب شركة اينوفيت ايجيبت، على أن تصل نسبة المكون المحلى إلى %75 وستكون النسخة ثانية من السيارة؛ بسرعة 140 كم/ الساعة، وتكفى بطاريتها لتسييرها 200 كيلو متر فى الشحنة الواحدة أيضًا، وستكون بتصميم مختلف عن النسخة الأولى.

يذكر أن رئيس الوزراء تفقد فى سبتمبر الماضى نموذجًا للسيارة الكهربائية المزمع انتاجها من جانب شركة اينوفيت ايجيبت؛ معتبرًا المشروع «نموذجا جيدا للصناعة المصرية يجب تعميمه محليا، ولا سيما أن سعر السيارة اقتصادى يناسب مختلف شرائح المواطنين»؛ وأنه «يمكن فى هذا الصدد البدء فى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها محليا، والتوسع فى صناعتها لطرحها بالأسواق المصرية كبديل آمن يستخدم الطاقة النظيفة صديقة البيئة».

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية محليا، وهو ما يسهم فى خفض فاتورة استيراد مكوناتها من الخارج، وبالتالى يزيد من فرص التوسع فى صناعة هذه السيارات والعمل على تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إينوفيت إيجيبت أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائى بشأن تصنيع السيارة ومن ثم تم التعاون بشكل مبدئى فى عملية الإنتاج مع إحدى شركات القطاع الخاص.

يذكر أن «اينوفيت إيجيبت» تأسست عام 2017 وقامت فى وقت سابق بتطوير إنسان آلى «روبوت» يستخدم فى نقل البضائع داخل الشركات، كما تسعى لطرح إصدار آخر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى.

ويأتى هذا المشروع فى خضم دعوات حكومية للاعتماد بشكل أكبر على المركبات النظيفة بما فى ذلك الكهربائية والهجين إلى جانب الغاز الطبيعى لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدى خاصة البنزين والسولار مع منح حوافز لتشجيع اقتنائها وتصنيعها فى مصر.