إينفيروس: صفقات الدمج والاستحواذ لشركات البترول والغاز الأمريكية زادت بأكثر من %25 خلال 2021

تتجاوز 66 مليار دولار وتقترب من مستويات ما قبل «الجائحة»

أعلنت وكالة إينفيروس البريطانية لأبحاث أسواق الطاقة أن صفقات الدمج والاستحواذ بين شركات البترول والغاز الطبيعى الأمريكية زادت بأكثر من %25 خلال العام الماضى لتتجاوز 66 مليار دولار، وتقترب من مستويات ما قبل الجائحة ،بالمقارنة مع 53 مليار دولار فى عام الوباء الذى شهد إغلاقات عديدة فى معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم.

وذكرت مجلة يو إس نيوز أن ارتفاع جرعات التطعيم ضد كوفيد19 فى الولايات المتحدة التى حصل سكانها على أكثر من 530 مليون جرعة حتى الآن ساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته مما جعل صفقات الدمج والاستحواذ ترتفع خلال العام الثانى للوباء.

انتعاش الصفقات

وأدى ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعى خلال العام الماضى إلى انتعاش العديد من الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم لترتفع القيمة الإجمالى لصفقات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم إلى ما يزيد عن 5.63 تريليون دولار لتسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما.

ورغم ذلك تراجعت صفقات الدمج والاستحواذ بين شركات البترول الأمريكية إلى 9 مليارات دولار خلال الثلاث شهور الأخيرة من العام الماضى بانخفاض %50 عن قيمتها خلال الربع الثالث والتى قفزت خلاله إلى أكثر من 18.5 مليار دولار لتسجل أعلى مستوى فصلى منذ عامين.

فاتورة كورونا

وكان نشاط الدمج والاستحواذ تعرض لهبوط شديد خلال العام الأول للجائحة التى دفعت أسعار البترول والغاز الطبيعى لمستويات متدنية قياسية ،ولكنها استعادت عافيتها بقوة أثناء العام الماضى لتظهر موجة متتالية من صفقات الدمج والاستحواذ بفضل ارتفاع تقييمات أسهم الشركات التى جعلت من العسير على المشترين والبائعين الاتفاق على السعر مما أدى لانخفاض عدد الصفقات .

كما هبطت عددا من صفقات الدمج والاستحواذ فى مجال البترول والغاز الطبيعى خلال عامى 2020 و2021 بسبب وباء كورونا إلى 172 و 179 على الترتيب ،بالمقارنة مع متوسط 400 صفقة سنويا طبقا لما جاء فى بيانات وكالة إينفيروس التى أكدت أن قيمة الصفقات تراجعت خلال عامى الوباء إلى أقل من المتوسط السنوى البالغ 72 مليار دولار خلال السنوات من 2015 إلى 2019.

صفقات عملاقة

ومن أكبر الصفقات الاستحواذية التى شهدها الربع الماضى شراء شركة كونتننتال ريسورسيز لأصول ديلاوير من شركة بايونير ناتشورال ريسورسيز بحوالى 3.25 مليار دولار، يليها صفقة شراء ساوثويسترن إينيجيرى على أصول جيوساثرن اللملوكة لبلاكستون بمبلغ 1.85 مليار دولار ،بينما تصدرت شركة فيليبس كونوكو لإنتاج هذه الصفقات خلال لربع الثالث بعد أن اشترت أصول العملاق النفطى رويال داتش شل فى حوض ديلاوير مقابل 9.5 مليار دولار فى سبتمبر الماضى. حفار بترول

9.8 مليار جرعة

ومن أدنى مستوى خلال 3 سنوات ، إلى أعلى مستوى تاريخيا فى 2021… هكذا هى الحالة لعمليات الاندماج والاستحواذ عالميا والتى وشهدت صفقات الدمج والاستحواذ طلبا مرتفعا خلال العام الماضى ولاسيما فى الربع الأخير منه مع تزايد التوقعات المتفائلة للمحللين فى المراكز البحثية العالمية مدعومة بانتعاش الاقتصادات المتقدمة والناشئة وسط ارتفاع حملات التطعيم ضد كورونا على مستوى العالم والتى تجاوزت 9.8 مليار جرعة حتى الآن ، مما جعل الشركات العالمية تسارع لجلب الأموال الناتجة من طرح أسهمها وسنداتها مع ارؤتفاع أسعار أسهم الشركات الكبرى التى اتجهت إلى نشاط الاستحواذات المناسبة، ولاسيما على الشركات التى أدرجت حديثا فى أسواق المال العالمية.

النفط فى الصدارة

ويتوقع أندرو ديتمار مدير وكالة إينفيروس انتعاش نشاط الدمج والاستحواذ بين شركات التنقيب عن النفط وتكرير البترول هذا العام مع استمرار صعود أسعار البترول لأعلى من 88 دولار لبرميل مزيج برنت القياسى العالمى و 86 دولار لبرميل النفط الأمريكى ، وتوقع العديد من المحللين أن تكسر الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل خلال العام الحالى.

وساهم انتعاش صناعة البترول والغاز الطبيعى ، مع تزايد جرعات التطعيم فى ارتفاع قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ فى العالم بأكثر من %63 خلال العام الثانى للوباء لتزيد عن 5.6 تريليون دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها وتتفوق على القيمة القياسية السابقة والتى وصلت إلى 4.4 تريليون دولار فى عام 2007 مع ظهور الأزمة المالية العالمية التى تفاقمت فى العام التالى.

أرباح «التكنولوجيا»

ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الأمريكية خلال النصف الثانى من عام الوباء إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار لتسجل أعلى قيمة نصف سنوية .

و قفزت قيمة هذه الصفقات خلال الربع الأخير من نفس العام إلى 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم بقيادة شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية التى باتت أكثر الشركات المستفيدة من تداعيات فيروس كورونا منذ ظهور كورونا وحتى الآن.

كما تضاعفت قيمة الصفقات الإجمالية فى الولايات المتحدة لتتجاوز 2.6 تريليون دولار خلال العام الماضى ، وبعدها أوروبا بقيمة 1.26 تريليون دولار ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحوالى 1.27 تريليون دولار.

استحواذ «AT&T»على ديسكفرى

وتصدرت الصفقات الأمريكية للعام الماضى صفقة اندماج شركة AT&T للتليفونات على ديسكفرى بقيمة 43 مليار دولار، واستحواذها على ميدلاين اندستريز بحوالى 34 مليار دولار، كما أعلنت شركة أوريكل عن الاستحواذ على شركة سيرنر فى صفقة نقدية بالكامل بقيمة 95 دولار للسهم لتسجل أعلى صفقة فى تاريخ شركة أوريكل.

بينما عرضت شركة KKR صفقة للاستحواذ على تيليكوم إيتاليا أكبر شركة اتصالات فى إيطاليا بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار لتصبح أعلى عملية شراء أسهم خاصة فى تاريخ قطاع الاتصالات الأوروبية وثانى أكبر صفقة دمج على مستوى العالم.