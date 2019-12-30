«إينزو» لوساطة التأمين تحصل على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاطها

يصل عدد شركات الوساطة التأمينية فى السوق حاليا إلى 97 ، وكان آخر اللاعبين الذين دخلوا السوق الشهر الحالى: «حياة» و«بروكرج

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئياً على إنشاء شركة إينزو لوساطة التأمين Enzo Insurance Brokerage – تحت التأسيس- بالهيئة العامة للاستثمار، للعمل فى هذا النشاط طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون 10 لسنة 1981.

ومنحت الرقابة المالية مؤسسى الشركة مهلة مدتها ستة أشهر لإنهاء إجراءات التأسيس والتقدم للهيئة بالمستندات اللازمة لإصدار قرار الترخيص والموافقة النهائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى .

وعلمت «المال» من مصدر بالشركة أن المرشح لمنصب العضو المنتدب لـ«إينزو» هو سمير عبد الرحمن محمد الحسينى، الذى سيعرض على لجنة اعتماد الأعضاء المنتدبين بأنشطة التأمين والمشكلة بموجب قرار «الرقابة المالية» رقم 1296 لسنة 2017، بهدف قبوله والحصول على الترخيص بمزاولة النشاط إعمالا لأحكام القانون 10 لسنة 1981.

ويصل عدد شركات الوساطة التأمينية فى السوق حاليا إلى 97 ، وكان آخر اللاعبين الذين دخلوا السوق الشهر الحالى: «حياة» و«بروكرج، وكذلك «الدرع الذهبى، علماً بأن التراخيص تجدد كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

وحسب تقرير الربع الثالث من 2019 الصادر عن الرقابة المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بلغ عدد الوسطاء الأفراد 13728 وسيطاً مقابل 13 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام الشركات بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا، وفى حالة الحوادث لأخذ تعويض عادل من الشركة، مقابل نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع لآخر ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة.