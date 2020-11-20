إيناس عز الدين: سعيدة بمفاجأة عيد ميلادي.. وانتظروني قريبًا على المنصات

تفاجأت الفنانة إيناس عز الدين أثناء وجودها الساعات الماضية بإحدى السهرات الفنية التي يقيمها المنتج أحمد أيوب صاحب شركة ميليونز للإنتاج الفني، باحتفال جميع الحضور بعيد ميلادها وسط حالة من السرية.

وخلال السهرة طلبت ايناس مشروبا ساخنا وهي جالسة، ووصل المشروب وبصحبته طبقا مغطى عندما أزالته ايناس وجدت توكة مكتوبا عليها عيد ميلاد سعيد، وبالتزامن مع ذلك تم اطلاق بعض الصواريخ الاحتفالية وخروج مجموعة من البالونات من الغرفة المجاورة لمقعدها إيذانًا ببدء الاحتفال.

وقد شارك مجموعة كبيرة من اصدقاء ايناس في هذه الخدعة ومنهم: خبيرة الطهي داليا مطر والمنتج ياسر سليم وحرمه والفنان شريف باهر والصحفيين أيمن سليم ومحمد بدر، والاعلاميين: تامر أمين والكاتب الصحفي اللبناني علي عجمي والصحفي علوي أبو العلا، ودكتور ايمن رشوان والمستشار محي بدراوي وحرمه رشا بدراوي، والمطرب امير عبد الله وحرمه.

ورجال الأعمال: عزيز الزهراني صاحب شركة ايه زد السعودية ومحمد الماوي واسامة الدكروري وحرمه، ومن رجال الشرطة: العميد وليد عباس وحرمه والرائد اسلام الحريري، والمحاسب علاء فريد، ومصممات الازياء: ايمان فوزي، نرمين محمد واختها دينا محمد، وبوسي الديب.

وبعد تقطيع التورتة قدم مجموعة من الحضور المطربين التهنئة لـ ايناس بالغناء اثناء السهرة وهم: شاهيناز واحمد عزت وصابرين النجيلي وروتانا سليم ومحمد جمال.

وقد اعربت الفنانة إيناس عز الدين عن سعادتها باحتفاء أصدقائها لها ومفاجأة تنظيم عيد ميلادها، ووجهت الشكر للجميع وعلى رأسهم: منظم الحفل المنتج احمد ايوب وخبيرة الطهي داليا مطر ورجل الاعمال هاني الشيخ والميكب ارتست مصطفى حمدي.

وقالت في تصريحات صحفية أيضًا، إنها تقوم حاليًا بقراءة أكثر من عمل درامي ينتمي إلى السباعيات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية لتكون عودة لها مرة أخرى للتمثيل، بعد تجسيدها لدور نوارة في مسلسل افراح ابليس الجزء الثاني.