إيناس عبد الدايم: سنحول قصور الثقافة إلى جهات منتجة

متابعات قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الفترة القادمة ستشهد تحويل قصور الثقافة بالمحافظات إلى جهات إنتاج للعروض المسرحية والاستعراضية ولن تكتفي بدورها الحالي كمقار لاستضافة العروض. وأضافت الوزيرة في تصريح خاص للوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش…

متابعات

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الفترة القادمة ستشهد تحويل قصور الثقافة بالمحافظات إلى جهات إنتاج للعروض المسرحية والاستعراضية ولن تكتفي بدورها الحالي كمقار لاستضافة العروض.

وأضافت الوزيرة في تصريح خاص للوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها في ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017, أن الأوبرا ستستأنف تجربة تقديم العروض الموسيقية في مختلف المحافظات خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بعد التجاوب والتفاعل الإجابي من الجمهور, الذي لمسته خلال تقديم فرق الوزارة عروضها في محافظة الأقصر.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة القادمة ستشهد ممارسة فعلية لدور الوزارة في نشر الثقافة والفن ونقلها إلى المواطنين في كل المحافظات.

وأشادت الوزيرة بالأداء المتميز الذي لمسته خلال العروض التي شهدتها في محافظة الأقصر.

كانت وزيرة الثقافة قد أعلنت أنها اتفقت مع نظيرها المغربي محمد الأعرج على إقامة أسبوع ثقافي مصري في مدينة “وجدة” المغربية التي تم اختيارها عاصمة للثقافة العربية خلال عام 2018.

يشار إلى أن وزير الثقافة شهدت, في وقت سابق من اليوم ختام فعاليات (الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017) التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة وزير الثقافة المغربي.

