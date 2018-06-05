إيناس الدغيدي وليلى عزب العرب.. ضيوف برامج التوك شو الليلة

رحاب صبحى:إيناس الدغيدى فى "شيخ الحارة" على القاهرة والناستحل المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج "شيخ الحارة"، فى السابعة والنصف مساء على فضائية "القاهرة والناس".برنامج "شيخ الحارة" يذاع يوميا فى شهر رمضان، ويستضيف نجوم من كافة المجالات وتقدمه بسمة وهبة ومن إخراج ميل

رحاب صبحى:

إيناس الدغيدى فى “شيخ الحارة” على القاهرة والناس



تحل المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج “شيخ الحارة”، فى السابعة والنصف مساء على فضائية “القاهرة والناس”.

برنامج “شيخ الحارة” يذاع يوميا فى شهر رمضان، ويستضيف نجوم من كافة المجالات وتقدمه بسمة وهبة ومن إخراج ميلاد أبى رعد.



فن الابتهالات الدينية فى “حلى ودنك” على الناس



يحل الشيخ حسين الإسكندراني صاحب الأذان الموحد في الجوامع ومؤذن مسجد السيدة زينب وابن الشيخ الكبير إبراهيم الإسكندراني، ضيفا على برنامج “حلي ودنك” على قناة الناس فى الحادية عشرة مساءً.

يدور الحوار عن فن “الابتهالات الدينية”، وما تعلمه من والده الراحل الشيخ إبراهيم الإسكندراني، ومدى اهتمام الجماهير بهذا النوع من الفن.

ويستضيف البرنامج على مدار ثلاثين حلقة طوال رمضان عددا كبيرا من فرق الإنشاد والابتهالات، من الأوبرا ومراكز الإبداع، والفرق السورية والمصرية، بالإضافة إلى أشهر المنشدين والمبتهلين.



ليلى عز العرب ببرنامج ” من ماسبيرو” على الثانية



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى الواحدة صباحاً على القناة الثانية ،الفنانة ليلى عز العرب، في حوار عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان وكواليس مسلسل “ليالي أوجيني” ومسلسل “بالحجم العائلي”، كما تتحدث عن الجديد الذي ستقدمه في السينما خلال الفترة المقبلة.

يقدم البرنامج عواطف أبو السعود وشريف فؤاد.

رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية في “نجوم الإدارة” علي “المحور



تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها “نجوم الإدارة” علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا ، الدكتور محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”.

يتحدث “البلتاجي” عن تحديات قطاع الزراعة في مصر، وتراجع دوره كقطاع رئيسي من بين القطاعات الاقتصادية الأخري، ويكشف عن مدي تأثر الصادرات الزراعية بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة و أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويقيم “البلتاجي”، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى “نجوم الإدارة” كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج “مش بالكلام”، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.