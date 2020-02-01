إيناس أبو طالب تقترب من تولى رئاسة جهاز شؤون البيئة

قال مصدر مسؤول بوزارة البيئة ، إن الدكتورة إيناس أبو طالب أستاذ تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة بالمركز القومى للبحوث ، إنها تقترب من تولى الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة ، كونها أبرز المرشحين خلفا للدكتور محمد صلاح رئيس الجهاز السابق.

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قد كرمت الخميس الماضى كلا من الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات ، وذلك بعد إنهاء فترة تولى المنصب.

وأهدت وزيرة البيئة لهم هدية تذكارية ووجهت الشكر لهم لما بذلوه من مجهودات خلال فترة توليهم العمل بالوزارة ، متمنية لهم دوام التوفيق فى حياتهم العملية.

يذكر أن الدكتور محمد صلاح تولى الجهاز فى أغسطس 2018 ليشغل منصب الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة خلال للدكتور محمد شهاب.

وأضاف أنه من المتوقع إصدار قرار رسمى بتعيين رئيس جهاز شؤون البيئة قبل نهاية الأسبوع الحالى ، لافتا أنه سيتم الإفصاح عن رئيس جهاز شؤون إدارة المخلفات خلال أيام.