إيناسيو يهاجم الكاف بسبب مواعيد المباريات الأفريقية

علي المصري أعرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن موعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، الذي سيقام مساء غدٍ الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، صعب ويؤثر سلبًا على الفريق في المباراة، ويجب أن تكون المباراة بعيدة عن م

علي المصري

أعرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن موعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، الذي سيقام مساء غدٍ الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، صعب ويؤثر سلبًا على الفريق في المباراة، ويجب أن تكون المباراة بعيدة عن موعد الإفطار بأربع ساعات تقريبًا.





وقال المدير الفني للزمالك: لا أعلم كيف يحدد المسئولون في الاتحاد الأفريقي الموعد، دون مراعاة الظروف التي يمر بها الفريقان، مضيفًا: “المسئولون في الكاف لا يقدّرون اللاعبين وظروفهم وما يحتاجون إليه، لكن المسئولين في الكاف يشاهدون المباريات أمام التليفزيون، ولا يهتمون بمصلحة اللاعبين”.

وأكد إيناسيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للمباراة، أنه يجب منح اللاعبين راحة من المشاركة في المباريات خلال شهر رمضان، منوهًا بأن خوض المباريات في رمضان صعب “للغاية”.

وقال المدير الفني البرتغالي، إن المباراة ستكون صعبة وقوية، حيث يلعب الفريق المنافس بأسلوب دفاعي منظم، وهذا ظهر في مباراة الذهاب، لكننا استطعنا دراسة المنافس جيدًا والاستعداد للمباراة.

وأضاف أن المباراة صعبة ومهمة، لكنها ليست حاسمة ولا مصيرية، في تحديد الفريقين المتأهلين عن المجموعة، وما زالت هناك فرص في المجموعة، لكننا نسعى للفوز.

واختتم تصريحاته بأن الفريق يخوض المباراة بالتشكيل المناسب واللاعبين المناسبين لها، وحرص على أن يختار المجموعة الجاهزة للمباراة.

وكشف عن ثقته في مجموعة اللاعبين التي تتواجد معه في الجزائر، وأنه سيلعب المباراة من أجل الفوز. ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق استعدّ بشكل جيد للقاء.

من جانبه قال إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك، إن الفريق حضر إلى الجزائر من أجل الفوز في مباراة الغد، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها من ضغط المباريات، وأوضح أن الضغط الجماهيري المتوقع في المباراة لن يؤثر علينا؛ لأن لاعبي الزمالك يمتلكون الخبرات الكبيرة التي تساعدهم في المباراة.

وأضاف لاعب وسط الزمالك: رغم ضغط المباريات والمواعيد، فإن الجهاز الفني قادر على تجهيز اللاعبين وتوفير الاستعداد المناسب لنا.

وعن اللعب في رمضان قال: “أتمنى أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتغيير المواعيد وتنظيمها؛ لأن العالم كله في راحة ما عدا أفريقيا”.