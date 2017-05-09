إيناسيو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للقاء كابس يونايتد.. واستبعاد حفني

علي المصري أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات دور الستة عشر "المجموعات"، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر

علي المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات دور الستة عشر “المجموعات”، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.





وتضم القائمة 21 لاعبًا هم: أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش” لحراسة المرمي، وعلي جبر ومحمود حمدي “الونش” ومحمد ناصف ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد للدفاع.

وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود عبدالعاطي “دونجا” ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” للوسط، وستانلي أوهايتشي وباسم مرسي وإيمانويل مايوكا وحسام سلامة “باولو” للهجوم.