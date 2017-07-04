إيناسيو يرفض قيادة الزمالك أمام الاتحاد وأهلى طرابلس

مرتضى منصور ينتظر موقف المدير الفنى من تخفيض الشرط الجزائى على المصرى يتمسك البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، بالرحيل عن تدريب الفريق، بعدما أبلغه المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى، ورئيس بعثة القلعة البيضاء، خلال…

مرتضى منصور ينتظر موقف المدير الفنى من تخفيض الشرط الجزائى





على المصرى

يتمسك البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، بالرحيل عن تدريب الفريق، بعدما أبلغه المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى، ورئيس بعثة القلعة البيضاء، خلال تواجد الفريق فى زيمبابوى، لملاقاة كابس يونايتد، فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بقرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، بإقالته عقب الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرفض إيناسيو، قيادة الفريق، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم الخميس المقبل، فى الأسبوع الثالث والثلاثون من الدورى المصرى الممتاز، وأهلى طرابلس الليبى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وقيادة التدريبات، متمسكا بتنفيذ قرار إدارة النادى برحيله عن تدريب الفريق.

وينتظر المدير الفنى البرتغالى، عقد جلسة مع مرتضى منصور، من أجل الاتفاق على أسلوب الرحيل بشكل ودى، والتفاوض حول الشرط الجزائى، المقدر بثلاثة أشهر من قيمة العقد، الذى تبلغ قيمته 50 ألف دولار شهريا، حيث ترغب إدارة النادى فى دفع شهر واحد فقط، فيما يتمسك إيناسيو في الحصول على شهرين.

وعلم مرتضى منصور، برفض إيناسيو قيادة التدريبات والمباراتين المقبلتين، وأمهل المدير الفنى، فرصة حتى موعد بدء مران اليوم، لتحديد موقفه بشكل نهائي، وفى حالة قيادته للمران سيستمر فى نهاية لقاء أهلى طرابلس، ثم يتم تحديد مصيره، أما فى حالة استمراره على موقفه، فلن يكون المدير الفنى للزمالك، بعد اليوم.

من جانب آخر، أبلغ مساعدو إيناسيو، كارلوس ميجيل المدرب العام، وجواو تفاريز مدرب الأحمال، وبيدرو موريرا محلل الأداء، لاعبي الفريق أثناء رحلة العودة من زيمبابوي إلى القاهرة، بالرحيل عن الفريق، بعد الهجوم الشديد الذى تعرضوا له من رئيس النادى.