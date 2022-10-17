«إيم تكنولوجيز»: 50 مليون جنيه حجم استثماراتنا في المنطقة العربية

أعلنت شركة أيم تكنولوجيس AIM Technologies التي تعمل في مجال التنقيب عن البيانات وأبحاث السوق وأدوات لوسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمصر والشرق الأوسط – عن إجمالي حجم استثماراتها في المنطقة العربية والتي وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه منذ انشاءها وقبل نهاية العام المقبل.

مقرات ايم تكنولوجيز و القطاعات التي تعمل بها

وتعمل الشركة في عدد من القطاعات المحورية وهي الاتصالات، العقارات، التجزئة، السيارات بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعتمد بعضًا من أكبر العلامات التجارية في المنطقة على أدوات وتقنيات “أيم تكنولوجيس”.

و تضم محفظة عملاءها في 7 دول بما في ذلك مصر، الامارات، السعودية، عمان، الأردن، باكستان وكندا.

مناقشات المائدة المستديرة

وناقشت الشركة مستقبل مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في التنقيب عن بيانات مواقع التواصل الإجتماعي. جاء ذلك خلال مناقشة المائدة المستديرة التي نظمتها شركة أيم تكنولوجيس، لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وطرق جمع واستخلاص وتحليل ومعالجة البيانات.

و تضمنت المناقشة تحليل البيانات الاجتماعية وتحليل آراء المستهلكين وتأثيره على أعمال المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفي هذا السياق صرحت أ.د. سمحاء البلتاجي، الشريك مؤسس لشركة أيم تكنولوجيس، أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هما نافذتا العالم للمستقبل، وأصبح من الأهمية أن تتبوأ المنطقة العربية مكانة كبيرة في هذا المجال.

الشريك المؤسس لشركة ايم تكنولوجيز : تحليلات البيانات هي المحرك الاساسي لكافة قطاعات الاعمال …و المستهلك اهم محور من محاور اعمالنا

و قالت ،”نؤمن أن المستقبل يقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والأتمتة، وهي المحرك الأساسي لكافة قطاعات الأعمال والمجالات وحجر الأساس لتطوير أعمال الشركات وتحسين نتائجها.”

و اشارت إلى ان،” المستهلك يعد احد أهم محاور أعمال الشركات حيث تضع خطط أعمالها وخططها التسويقية بهدف تلبية رغباته واحتياجاته، ومن هنا تأتي أهمية فهم ما يدور ببال المستهلكين والتعمق في فهم وتحليل طموحاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تطوير أدوات تفهم اللغات واللهجات المحلية المستخدمة في المنطقة العربية لاستخراج النتائج بشكل أمثل.”

الرئيس التنفيذي لشركة ايم تكنولوجيز : حجم اعمال الشركة قيمته 90 مليون جنيه ما بين تعاقدات و إستثمارات

من جانبه صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس لشركة أيم تكنولوجيس،أن الشركة متخصصة في فهم وتحليل اللغات واللهجات المحلية المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، و انها حققت حجم تعاقدات بقيمة تتجاوز 40 مليون جنيه منذ تأسيسها، وباستثمارات وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه في المنطقة العربية،مشيرا إلى ان ، الشركة تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

و اوضح سعد ان، تلك البرامج لدعم وتطوير أعمال الشركات بالقطاعي العام والخاص والحكومات ،علاوة على زيادة رضاء الجمهور المستهدف من خلال تحليل وفهم توجهات وآراء العملاء والمستخدمين ،لافتا إلى ان البيانات تعد الذهب الأسود الجديد.

و أشار إلى أن ،الشركة تهدف لدعم رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للتحول الرقمي، وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء “مصر الرقمية” التي يقودها الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة.

و نوه ان ،الدولة تستهدف زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7٪ بحلول عام 2030 وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن شركة أيم تكنولوجيس AIM Technologies هي شركة تقنية تأسست عام 2019وأطلقت الشركة عملياتها في الشرق الأوسط في نفس العام من خلال مقرها الرئيسي في مصر وفي عام 2021، دشنت الشركة مكتبها الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.