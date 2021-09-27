«إيميرالد للتطوير» تحصل على موافقة رسمية لطرح 10.5% من أسهمها فى البورصة

حصلت شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات على موافقة الرقابة المالية لنشرة طرح 10.59% من أسهمها فى البورصة المصرية عبر طرح ثانوى (عام وخاص) فى السوق.

وقالت إيميرالد للتطوير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الطرح المشار إليها تشمل 45 مليون سهم مملوكة لأحد المساهمين بسعر 1.28 جنيه للسهم .

وألزمت الرقابة الشركة بتقديم تعهدات قبل الطرح بأن لا تتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسة المحددة وفقا للمادة (9)،من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب شركة مصر المقاصة بالتجميد.

وتتولى شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية إدارة الطرح ،بينما تتولى شركة سيجما لتداول الأوراق المالية مهام سمسار الطرح عن الطرف البائع .

كما تتولى إيجى تريند للاستشارات المالية مهام المستشار المالى المستقل، كما يتولى مكتب حسنى عبد العزيز أحمد المستشار القانونى للطرح.

إيميرالد للتطوير تخصص 65% من الطرح للمؤسسات المالية

وقسمت إيميرالد إجمالى الحصة محل الطرح (45 مليون جنيه) ، بين طرحين، أحدهما خاص بنحو 29.2 مليون سهم تمثل 65%، والآخر عام ينحو 15.7 مليون سهم تقريبا تمثل 35% من الأسهم.

ويتاح الطرح الخاص فى العادة أمام المؤسسات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة فى الأوراق المالية، بينما يتاح الطرح العام لعموم الأفراد والمتعاملين فى البورصة.

تأسست إيميرالد للتطوير اكتوبر 1995،باسم شركة العالم العربى للتنمية العقارية،وجرى تعديل اسمها إلى الاسم الحالى فى 10 يوليو 2017، ويقع المقر الرئيسى لها بالحى المالى للقرية الذكية بمحافظة الجيزة.

وتعمل الشركة فى مجالات الاستثمار العقارى وبالأخص فى بيع وشراء وتقسيم الأراضى،كما تعمل فى مجالات تخطيط وتجهيز وإقامة المجمعات والوحدات السكنية.

ويبلغ رأسمالها المصدر الحالى 85 مليون جنيه موزعا على 425 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة أودن للاستثمارات المالية بنسبة 50.02%، وشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 49.99% وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.