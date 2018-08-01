«إيموشن» تسعى لاعتماد الألعاب الإلكترونية فى الأندية المصرية

■ وزير الرياضة: تعميمها يتطلب مطالبة الاتحاد المنظم لها سمية كمال تستعد شركة «إيموشن جيمينج» المتخصصة فى تنظيم الأحداث والمسابقات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية لعقد اجتماع مع د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعتمادها كنشاط رياضى داخل الأندية المصرية.وقال عمرو ا

■ وزير الرياضة: تعميمها يتطلب مطالبة الاتحاد المنظم لها

سمية كمال



تستعد شركة «إيموشن جيمينج» المتخصصة فى تنظيم الأحداث والمسابقات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية لعقد اجتماع مع د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعتمادها كنشاط رياضى داخل الأندية المصرية.

وقال عمرو الشوربجى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الألعاب الإلكترونية رياضة معترف بها عالميا، وتسعى الشركة بالتنسيق مع وزارة الرياضة لدمجها كلعبة معتمدة داخل النوادى.

وأوضح لـ «المال» أن شركته بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضى فى تنظيم أكبر بطولة فى تاريخ الألعاب الإلكترونية محليا تحمل اسم «Emotion Cup Season 1» على أجهزة البلاى ستيشن 4، وتحديدا لعبة «فيفا 2018».

وأضاف «الشوربجى» أن المسابقة ستغطى مدن القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالى والمنصورة والشرقية ودمياط والمحلة الكبرى والجيزة، وتستمر حتى 14 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وكالة الأهرام للدعاية والإعلان.

وتوقع أن يتخطى عدد المشاركين 4000 لاعب من فئات عمرية مختلفة، وسيتم تصفية المتقدمين للنهائيات، وتصل الجوائز المخصصة للفائزين إلى 400 ألف جنيه.

وحسب تقرير حديث نشرته شركة الأبحاث الرياضية «نيوزو» فإن عدد متابعى نشاط الرياضة الإلكترونية «E-SPORT» سيصل إلى 589 مليون شخص على مستوى العالم فى 2020 مقارنة بحوالى 323 مليونا فى 2016، كما سترتفع عائدات منظمى البطولات من 696 مليون دولار فى 2017 إلى 1.5 مليار خلال العامين المقبلين.

وقال وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحى لـ «المال» إن وزارته لا تمانع فى الاعتراف بالألعاب الإلكترونية كنشاط رياضى، بشرط مطالبة الاتحاد المصرى المنظم لها بتعميمها داخل النوادى.

وأكد شريف عبدالباقى، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، أن الاعتراف بتلك الرياضة يرجع إلى ثقافة كل ناد، واهتمام أعضائه بها، مشيرا إلى وجود أندية مصرية تشارك فى البطولات المحلية والدولية، منها نادى الصيد، و6 أكتوبر، والمصرى، والشيخ زايد.