«إيمباكتن» تطلق أعمالها فى مصر وتقدم مفهوما جديدا للتسويق

أعلنت إيمباكتن Impactyn- المنصة الإلكترونية المتخصصة في خدمات التسويق- إطلاق أعمالها في السوق المصرية، حيث تقدم مفهومًا جديدًا لأول مرة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لربط الشركات بالمستهلكين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتطوير قطاع التسويق بمصر والعالم من خلال تقديم مفهوم جديد يعتمد على الاستفادة من معدلات الاستخدام الكبيرة لمنصات التواصل الاجتماعي وحرص المستهلكين على مشاركة خبراتهم مع المنتجات والخدمات من خلال تلك المنصات.

تم تأسيس المنصة على يد محمد وحيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس، وعدد من الكوادر المصرية الشابة لخلق منصة يمكن للمستهلكين من خلالها مشاركة المنتجات والخدمات التي يفضلونها ويثقون بها بطريقة تتسم بالمصداقية والتواصل الحقيقي بين المستخدمين،

حيث تقدم المنصة نموذجًا اقتصاديًّا يعتمد على الفائدة المتبادلة لكل من الشركات والمستخدمين على حد سواء، اعتمادًا على نسب المشاركة والتعليقات، بدلًا من عدد المتابعين، حيث يحصل المستخدمون على عدد من المزايا والعوائد المالية، مقابل مشاركة المحتوى على المنصة.

وفيما يخص الشركات والعلامات التجارية، فسوف تمكّنهم منصة إيمباكتن Impactyn من قياس حجم العائد على الاستثمار والوصول إلى الشريحة المستهدفة من الجمهور بشكل أكثر دقة وقياس مدى فعالية الحملة أو المنتج.

وتعليقًا على هذه الخطوة الهامة، أوضح محمد وحيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة إيمباكتن، قائلًا :”يعد قطاع ريادة الأعمال أحد أهم القطاعات ذات معدلات النمو الكبيرة في مصر،

حيث نفخر بكوننا شركة ريادة أعمال مصرية تقدم مفهومًا جديدًا على مستوى العالم، حيث لدينا خطط طموحة لتوسيع نطاق أعمالنا لتقديم هذا المفهوم المتميز في المنطقة والعالم أجمع.

ونستهدف من خلال منصة إيمباكتن لدعم المزيد من المستخدمين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء مشروعاتهم وتنميتها من خلال استخدام حساباتهم الخاصة للترويج لمنتجاتهم ورؤية تفاعل وآراء المتابعين”.