«إيلي ليلي» للأدوية تحقق 658 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «إيلي ليلي » للأدوية مبيعات بقيمة 658 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة في السوق المصري عام 2021 إلى 895 مليون جنيه.

أعلنت شركتا «إيفا فارما»، و«إيلي ليلي» الأمريكية اليوم عن تعاون للعمل على تقديم إمدادات مستدامة للإنسولين البشري ونظائره عالي الجودة وبأسعار مناسبة إلى مليون شخص على الأقل من مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، والتي تقع معظمها في القارة الأفريقية.

تزويد «إيفا فارما» بالمادة الفعالة «API»

تقوم شركة إيلي ليلي بتزويد شركة إيفا فارما بالمادة الفعالة “API” المستخدمة في عملية تصنيع الإنسولين بسعر مخفض، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا لدعم القدرة التصنيعية للشركة على عمل التركيبات والتصنيع المحلي ثم التعبئة النهائية لقوارير وخراطيش الأنسولين، مما يجعل الشركة شركة تصنيع موثوقة لهذه المنتجات المنقذة للحياة في إفريقيا.

ومن المتوقع، أن تبدأ إيفا فارما توزيع الإنسولين الأفريقي الصنع في غضون 18 شهرًا، وأن يصل إلى حوالي مليون شخص سَنَوِيًّا بحلول عام 2030. ويعد هذا التعاون هو جزء من مبادرة ليلي 30X30، والتي تهدف إلى إتاحة الرعاية الصحية الجيدة لنحو 30 مليون شخص سنويًا من الذين يعيشون في مناطق محدودة الموارد، وذلك بحلول عام 2030.

وتعد شركة إيلي ليلي Eli Lilly and Company الأمريكية من أكبر صناع الدواء عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة.