«إيلي ليلي» تحقق مبيعات بقيمة 327 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «إيلي ليلي» مبيعات بقيمة 327 مليون جنيه في سوق الدواء المصري خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة في السوق المصري عام 2021 إلى 895 مليون جنيه.

كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي في نوفمبر الماضي، (24) منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الثانية، وذلك من خلال 3 مسارات رئيسة، هي “مسار التوطين”، و”مسار بيئة العمل”، و”مسار المهارات والتدريب”، وجاء ذلك تقديرًا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030

وخلال الحفل تم تكريم شركة إيلي ليلي العربية السعودية بجائزة العمل في مسار التوطين للقطاع الصحي وهي الشركة الوحيدة في المجال الصحي التي حظيت بالجائزة.

وجاء ذلك نتيجة جهد وخبرة كبيرة، حيث إن شركة إيلي ليلي العربية السعودية هدفها جذب أفضل الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وذلك إيمانًا برؤية المملكة لدعم الطاقات العاملة ذات الكفاءة.

رحلة التوطين في الشركة بدأت منذ عام 2018 بنسبة 8 % حتى وصلت نسبة التوطين لديهم إلى 80 % تغطي جميع المناصب كما وفرت لفريق العمل العديد من الفرص التدريبية لمنحهم جميع الأدوات للتقدم في حياتهم المهنية، وتفردت كعادتها في الصف الأول حيث إنها من أوائل شركات الأدوية التي لديها فريق طبي ومديرو مبيعات من السعوديين على المستوى الوطني.

وتعد شركة إيلي ليلي Eli Lilly and Company الأمريكية من أكبر صناع الدواء عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة.

وتمتلك الشركة أيضا مكاتب في بورتوريكو وتضم فروعًا في 17 بلد آخر، وتباع منتجاتها في 125 دولة.

وتأسست الشركة في عام 1876 من قبل العقيد إيلاي ليلي، وهو صيدلاني كيميائي ومن قدامى المحاربين في الحرب الأهلية الأمريكية.