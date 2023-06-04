«إيليفيت هيلث كير» يستحوذ على حصة إضافية فى «النيل للأشعة» بقيمة 312 مليون جنيه

علمت «المال» أن صندوق «إيليفيت هيلث كير» Elevate Healthcare للاستثمار المباشر، قد استحوذ رسمياً على نسبة إضافية من سلسلة معامل «النيل» للأشعة والتحاليل الشهيرة فى صفقة بلغت قيمتها نحو 312 مليون جنيه، لترتفع حصته إلى حوالى %70 تقريبا.

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة أن الحصة الإضافية المبيعة تمثل حصصا لمستثمرين أفراد من الأطباء مؤسسى المركز، بينما فضل آخرون البقاء ضمن هيكل الملكية.

وأوضحت أن شركة التجارى الدولى للسمسرة قد لعبت دور «سمسار» ومنفذ نقل الملكية فى الصفقة التى جرى تنفيذها قبل أيام فى سوق خارج المقصورة بالبورصة، بينما لعب مكتب التميمى دور المستشار القانونى للعملية.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق بصدد تنفيذ خطة توسعية وضخ استثمارات جديدة فى سلسلة معامل النيل بغرض تطويرها ورفع كفاءتها.

وتأسس صندوق «إيليفيت هيلث كير» عبر شراكة بين بنك مصر وشركة إيليفيت للاستثمار المباشر، فى 2021، بقيمة 380 مليون دولار، ويضم الصندوق 4 أذرع تابعة تتمثل فى الذراع التشخيصية للتحاليل والأشعة، إلى جانب مراكز علاجية متخصصة، والصيدليات، وأخيرا التأمين الطبي.

ويركز «إيليفيت هيلث كير» بشكل عام فى توسعاته الخارجية على دول القارة الأفريقية، مثل كوت ديفوار وأنجولا وغانا وكينيا والمغرب والسنغال، وبدأ الصندوق أول تواجد خارجى له بالفعل فى غانا، بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج أمراض القلب.

ويقوم الصندوق بعمليات تجهيز المراكز واستيراد الأجهزة الطبية من الخارج واستقبال الكوادر الطبية اللازمة، ويسعى إلى عقد المزيد من الشراكات عبر ذراع المستشفيات التابع له مع كبرى الكيانات العالمية، بغرض توطينها فى السوق المحلية، كما يخطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة ضمن توسعاته فى مصر.

وتعد «النيل للأشعة» إحدى الشركات المتخصصة بالخدمات التشخيصية وخدمات خارج المستشفى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.