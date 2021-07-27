بورصة وشركات

«إيليت» مستشارًا ماليًا لصفقة صكوك «كونتكت المالية» بقيمة 2.5 مليار جنيه

سيتم استغلال حصيلة الإصدار في التمويل لنشاط تمويل السيارات
مصطفى طلعت 3:27 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 3:27 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن شركته لعبت دور المستشار المالي المستقل لصفقة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، لصالح شركة كونتكت المالية القابضة.

وأوضح “حسين” أن الصفقة تعد واحدة من صفقات منتظر تنفيذها في الفترة المقبلة لصالح عدة شركات تعمل في قطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقاري.

وأضاف: “الصفقة تعد استغلالاً للنجاح السابق ومشاركتها في الطرح الأول لصكوك كونتكت التي تم تنفيذها بقيمة 2.5 مليار جنيه أيضاً”.

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توقيع التعاقد مع ايليت

وأغلقت كونتكت المالية القابضة الإصدار الثاني للصكوك المقدرة بواسطة شركتها التابعة “ثروة للتصكيك” بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.

وتعد هذه الصكوك مضاربة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسوف يتم استغلال حصيلة الإصدار في التمويل لنشاط تمويل السيارات.

ويعد هذا الإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة 2.5 مليار جنيه، ومدتها بحد أقصى 84 شهراً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

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ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط الصك التصنيف الائتماني درجة -A.

وبهذا الإصدار، أصبحت كونتكت أكبر مصدر للصكوك في مصر، بإجمالي إصدارات بلغت 5 مليارات جنيه.

وقامت شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور منظم الإصدار، كما قامت شركة مصر بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار.

ولعب مكتب على الدين وشاحي (أيه إل سي) دور المستشار القانوني للإصدار.

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وحققت كونتكت أرباحاً بلغت 114.77 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 93.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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