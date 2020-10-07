بورصة وشركات

إيليت للاستشارات المالية تبحث طرح كيانين في بورصة النيل

الشركة لديها خطة خمسية تعتزم فيها زيادة رأس مالها
منى عبدالباري 1:01 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 1:01 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تبحث شركة إيليت للاستشارات المالية حاليا طرح شركتين في بورصة النيل بداية العام القادم، في قطاعي التجزئة، والمقاولات وذلك بعد اعتمادها كراعيا رسميا في نايلكس.

بعد اعتمادها كراع رسمي في بورصة النيل

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة، ومسؤول ملف الطروحات بالشركة إن الشركتين يبلغ رأسمالهما الإجمالي 50 مليون جنيه، وستسغل حصيلة الطروحات في لدعم المراكز المالية، والتوسعات المستقبلية.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-10-2020

ولفت إلى أن إيليت تقوم بعمليات إعادة هيكلة للشركات إداريا، كما تتولى توعية المسؤولين في هذه الشركات بملف الحوكمة، حيث إن الشركات الصغيرة غالبا ما يغيب عنها هذا المفهوم، وكذلك إجراءات زيادة رأي المال.

وقال سيف عوني رئيس مجلس إدارة الشركة لـ “المال” إن اعتماد “إيليت” كراع رسمي في بورصة النيل يأتي في إطار خطة الشركة للتركيز على الكيانات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل إعداد دراسات الجدوي، والاستشارات المالية، والفحص النافي للجهالة، والتقييمات السابقة لصفقات الاستحواذ.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 1-10-2020

يذكر أن إيليت شركة حديثة العهد بالسوق، حيث تم تأسيسها بداية العام الماضي برأس مال 1.5 مليون جنيه، من خلال مجموعة من المستثمرين.

وقال عوني إن الشركة لديها خطة خمسية تعتزم فيها زيادة رأس مالها، بهدف الحصول على رخصة للترويج للطروحات والاكتتابات إلا أنه أكد أن ذلك غير مطروحا في المدى القريب.

اقرأ أيضا  بقيمة 47.8 مليار جنيه.. 3 شركات تستحوذ على 27% من تعاملات السمسرة بالربع الثالث
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-10-2020

رجب عزالدين 7:48 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

البورصة تصدر حزمة إجراءات لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

رجب عزالدين 5:57 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى ورأس المال السوقى يربح 7.4 مليار جنيه

رجب عزالدين 3:47 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

البورصة المصرية تستهل تعاملات الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها

رجب عزالدين 11:27 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه والأسهم الصغيرة تتعرض لتصحيح عنيف

مصطفى طلعت 7:26 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20

أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 5-10-2020

رجب عزالدين 5:50 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20