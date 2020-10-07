إيليت للاستشارات المالية تبحث طرح كيانين في بورصة النيل

تبحث شركة إيليت للاستشارات المالية حاليا طرح شركتين في بورصة النيل بداية العام القادم، في قطاعي التجزئة، والمقاولات وذلك بعد اعتمادها كراعيا رسميا في نايلكس.

بعد اعتمادها كراع رسمي في بورصة النيل

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة، ومسؤول ملف الطروحات بالشركة إن الشركتين يبلغ رأسمالهما الإجمالي 50 مليون جنيه، وستسغل حصيلة الطروحات في لدعم المراكز المالية، والتوسعات المستقبلية.

ولفت إلى أن إيليت تقوم بعمليات إعادة هيكلة للشركات إداريا، كما تتولى توعية المسؤولين في هذه الشركات بملف الحوكمة، حيث إن الشركات الصغيرة غالبا ما يغيب عنها هذا المفهوم، وكذلك إجراءات زيادة رأي المال.

وقال سيف عوني رئيس مجلس إدارة الشركة لـ “المال” إن اعتماد “إيليت” كراع رسمي في بورصة النيل يأتي في إطار خطة الشركة للتركيز على الكيانات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل إعداد دراسات الجدوي، والاستشارات المالية، والفحص النافي للجهالة، والتقييمات السابقة لصفقات الاستحواذ.

يذكر أن إيليت شركة حديثة العهد بالسوق، حيث تم تأسيسها بداية العام الماضي برأس مال 1.5 مليون جنيه، من خلال مجموعة من المستثمرين.

وقال عوني إن الشركة لديها خطة خمسية تعتزم فيها زيادة رأس مالها، بهدف الحصول على رخصة للترويج للطروحات والاكتتابات إلا أنه أكد أن ذلك غير مطروحا في المدى القريب.