«إيليت» تطرح شركتين فى بورصة النيل قبل نهاية العام

قال سيف عونى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة «إيليت للاستشارات المالية» إنها تستهدف قيد شركتين فى بورصة النيل خلال الشهور المتبقية من العام الجارى.

وأضاف أن شركته تلعب دور راعى القيد فى بورصة النيل، لـ 4 شركات تعمل فى مجالات الأغذية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، موضحًا أنهُ من المفترض أن يتم قيد شركتين من بينهم العام الجارى، والأخيرتين للعام المقبل.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الكيان الذى يعمل بقطاع التكنولوجيا كان مخطط لهُ أن يتم قيده خلال العام الجارى، مرجعًا التأجيل لرغبة مساهمى الشركة فى دراسة موقفهم بدخول السوق الرئيسية عقب رفع رأس المال الخاص بهم.

وأشار إلى أن «إيليت» تتولى عمليات دراسة جدوى لمشروعين لصالح أحد المستثمرين الأجانب، فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والعضوية، والآخر بقطاع التعليم، بجانب إتمام مجموعة من التقييمات لبعض الشركات بمجالات مختلفة والبنوك أيضًا.

وأوضح أن المشروع الخاص بمجال التعليم يشمل بناء فرع لإحدى الجامعات الأجنبية فى مصر، لافتًا إلى أن دراسة الجدوى المبدئية تأتى بغرض قياس درجة جاذبية المشروع وعمق الاستثمار فيها، لافتًا إلى أنهُ حتى الوقت الحالى لم يتم تحديد القيمة الاستثمارية لأى من المشروعين.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أصدرت قرارًا فى يونيو الماضى، نص على إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعٍ معتمد ومسجل لدى البورصة لبدء خطة الهيكلة والتى بدأت بالفعل فى مستهل سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن تنتهى عملية الهيكلة خلال 8 شهور من تاريخ التعاقد بين الشركة والراعى المعتمد.

و«إيليت» للاستشارات المالية تم تأسيسها عام 2018 عبر تحالف مجموعة من الخبرات فى السوق برأسمال 945 ألف جنيه حينها.