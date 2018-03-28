إيليت العقارية تبدأ الدراسات التسويقية لأحد مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

جابر: “ايليت” تنجح في تأجير ٤ الاف متر في كومباوند Golden Hightes لـGold’s Gym لمده ١٥ سنة

بيع 30% من ” ذا كور ” في القاهرة الجديدة خلال 45 يوما قيمة 35 مليون جنيه



المال خاص



تعاقدت شركة إيليت للتسويق العقارى على التسويق الحصرى لمشروع إدارى تجارى بالعاصمة الإدارية وسوقت 30% من مشروع ذا كور بالقاهرة الجديدة .



قال على جابر الرئيس التنفيذى للشركة إن “إيليت” تعاقدت حصرياً لإعداد الدرسات التسويقية والبيعية لأحد المشروعات الإدارية التجارية بالعاصمة الإدارية ويقام على مساحة 3500 متر مربع وتجهز الشركة لطرح للبيع بعد الحصول على القرار الوزارى والمتوقع له خلال 3 شهور .



وأشار إلى أن مشروعات العاصمة الإدارة السكنية تحظى باهتمام كبير من العملاء فى ظل دعم حكومى كبير كونه يعد أحد المشروعات القومية المهمة وامتدادا أكثر تنظيما وتخطيطا للقاهرة الجديدة وأن هذا الطلب سينتقل بالمعدل ذاته إلى المشروعات الإدارية والتجارية بالعاصمة والتى ستخدم التجمعات السكنية.



وأوضح أن نسبة كبيرة من العملاء الذين اشتروا فى العاصمة الجديدة من راغبى الاستثمار مع الارتفاعات المتوقعة للوحدات بها وأن الأنشطة التجارية والخدمية تحقق عائدا مرتفعا استثمارياً سواء بتأجيرها أو إعادة بيعها بعد اكتمال تنفيذها بربح كبير وهو ما يجعلها فرصة للاستثمار.



وقال جابر إن “إيليت” نجحت في تأجير ٤ آلاف متر في كومباوند Golden Hightes بمنطقة الرحاب فى القاهرة الجديدة لـ Gold’s Gym لمده ١٥ سنة وتوليت شركة إيليت دور الوسيط ويمثل العقد ميزة كبيرة للمشروع بدخول براند مميز لتقديم خدمات داخله.



ولفت إلى أن الشركة باعت 30% من مشروع ذا كور الطبى الإدارى بالقاهرة الجديدة منذ طرحة قبل 45 يوما وتتوقع إنهاء بيع المشروع خلال 6 اشهر باجمالى مبيعات 120 مليون جنيه وتطوره إيليت بالشراكة مع مستثمرين.



ويقام مشروع ذا كور على مساحة 1700 متر مربع بالقاهرة الجديدة ويضم 4 آلاف متر مساحة بيعية تتنوع ما بين الإدارى والطبى.



وبدأت شركة إيليت نشاطها قبل 6 سنوات فى تسويق المشروعات العقارية وتقديم الخدمات الاستارية للتسويق ودراسات الجدوى ووصلت محفظة عملائها مشروعات لـ 60 شركة وان “ذا كور” الأول للشراكة فى التطوير العقارى بالشراكة وتخطط للتوسع فى تنمية أراض جديدة منفردة او بالشراكة خلال الفترة المقبلة وتستهدف إيليت مبيعات من مشروعاتها ولصالح الغير بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالى.



وأضاف جابر أن الشركة تركز على التوسع فى التعاقد على المشروعات الإدارية والتجارية والخدمية والتى تشهد طلبا متزايدا من العملاء خاصة راغبى الاستثمار لما تشهده من ارتفاعات سعرية محفزة على المدى القصير إلى جانب عوائد دائمة فى حال تأجيرها.