إيلون ماسك يكشف عن سبب شرائه هاتف آيفون 15

تصدر هاتف آيفون 15 عناوين الأخبار بعد أن أطلقته عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل خلال فاعلية أقامتها الأخيرة في الـ12 من سبتمبر الجاري، قبل أن يصبح الهاتف الأيقوني متاحًا للعملاء بدءًا من الـ 22 من الشهر الحالي، وفق ما نشره موقع قناة تلفزيون نيودلهي “إن دي تي في”.

ووسط الإقبال الكبير من قبل عملاء آبل على هاتفها الجديد، صرح قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه سيشتري هاتف آيفون 15، في إعلان تُعول عليه الشركة المصنعة للهاتف في الترويج له في الأسواق العالمية.

وسارع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إلى منصة “إكس” ( تويتر” سابقا) لمشاركة الصور مع المصورين ستيفن ويلكس وروبن وو..

وفي إحدى الصور يظهر المصوران وهما يعرضان أعمالهما على كوك.

يُظهر لنا المصوران المشهوران عالميًا ستيفن ويلكس وروبن وو أن الإبداع لا حدود له مع هاتف آيفون 15 برو ماكس، إذ تعرض صورهما المفعمة بالحيوية مناظر خلابة من جمال الصيف في رود آيلاند إلى صحاري يوتا الأخرى.

وفي معرض تعليقه على الصور، قال ماسك في منشور على منصة “إكس”: “إن جمال الصور ومقاطع الفيديو على هاتف آيفون أمر لا يصدق.”

وفي منشور آخر، شارك كوك صورًا لإطلاق المنتج الجديد في متجر فيفث أفينو التابع لـ آبل في نيويورك، قائلا: ” لقد أحببت الاحتفال بتشكيلة منتجاتنا الجديدة المذهلة اليوم في هذا المكان”.

وعالميًا تتوافر عائلة “أيفون15” الجديدة ، وأول موديلات خالية من الكربون ممثلة في هاتف “آبل ووتش” Apple Watch، وأحدث سماعات “إير بودز” AirPods.

ومن منطلق إعجابه الشديد بالممنتجات الجديدة، كتب ماسك في منشور: “أنا أشترى واحدًا،” في إشارة منه إلى هاتف آيفون 15.

وفي الوقت نفسه، تتضمن سلسلة آيفون 15 4 طرازات: آيفون 15 و آيفون 15 بلس وآيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس.

ويتوفر هاتف آيفون 15 وهاتف آيفون 15 بلس في 3 سعات تخزين (128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت) و5 ألوان (الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود).

يُشار إلى أن هاتف آيفون 15 هو أصغر هاتف في سلسلة آبل الجديد ويتميز بحجم صغير ومواصفات قوية حيث يأتي بمعالج A16 Bionic القوي وكاميرا خلفية أفضل 48 ميجا بيكسل مع بطارية أقوى من الجيل السابق.

كما يدعم الهاتف خاصية الاتصال اللاتلامسي NFC ، ويدعم الهاتف شريحة اتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim أو شريحتين اتصال .

وعلاوة على ذلك يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

كما يُزود الهاتف بخاصية مقاومة الماء حتى 6 أمتار لمدة نصف ساعة.