إيلون ماسك يقر 8 دولارت رسومًا على الحسابات الموثقة في «تويتر»

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع “تويتر” عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

وتم طرح “Twitter Blue” في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر “حصولا حصريا على الخواص المتميزة” بواقع اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات، وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زراً لتعديل التغريدات، وأبدى أكثر من 70% موافقتهم على ذلك.

وأوضح أن رسم العلامة الزرقاء سيختلف من دولة لأخرى، مشيرا إلى أن من يدفعون 8 دولارات ستكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة، وسيتمكنون من مشاركة فيديوهات، ورسائل صوتية أطول، وستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%.

وأعلن ماسك عن فتح باب المكافآت المالية لأصحاب المحتوى على منصة تويتر، وتحولها لمصدر دخل لمنشئي المحتو، وغرّد “سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى”.

وأتم الملياردير الأميركي، رئيس شركتي “تسلا” للسيارات الكهربائية و”سبايس إكس” لصواريخ الفضاء التجارية، الجمعة، صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، ثم أعلن الاثنين توليه منصب المدير التنفيذي للشبكة الاجتماعية، وذلك بعد أيام من إقالته الرئيس السابق باراك أغراوال والعديد من المسئولين الآخرين.