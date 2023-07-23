إيلون ماسك يعلن عن نيته استبدال عصفور تويتر بالعلامة «x»

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر عن نيته تغيير شعار منصة التواصل الاجتماعي لتصبح العلامة إكس x بدلا من العصفور الأزرق خلال ساعات.

وكتب ماسك على المنصة التي يملكها “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد رفع دعوي قضائية تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه تويتر.

وقامت الشركة منذ استحواذ ماسك عليها بإنهاء خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة لخفض التكاليف.