إيلون ماسك يعلن بدء إنتاج أول شاحنة خفيفة من الفولاذ المقاوم للصدأ

بعد أربع سنوات تقريباً من كشف إيلون ماسك النقاب عن أول شاحنة خفيفة من إنتاج “تسلا”؛ صنّعت شركة صناعة السيارات الكهربائية أول شاحنة “سايبر تراك”، بحسب وكالة بلومبرج.

أعلنت “تسلا” ذلك التطور على حسابها على “تويتر”، ونشرت صورة لعمال يرتدون سترات وخوذات متجمعين حول السيارة.

وعندما عرض ماسك لأول مرة نموذجاً أولياً للشاحنة المدببة الشكل في نوفمبر 2019، كانت الخطة أن يبدأ الإنتاج بعد ذلك بعامين.

أول شاحنة خفيفة

خفف ماسك التوقُّعات بشأن مدى سرعة “تسلا” في زيادة الإنتاج، قائلاً خلال الاجتماع السنوي للشركة في مايو إنَّ التصميم المختلف للشاحنة يفرض تحديات.

وقال إنَّ جسم الشاحنة سيكون من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي قد يكون مكلفاً، ويصعب تشكيله ولحامه.

أضاف ماسك: “سنصنع ما يريده الناس ويستطيعون تحمله. سيكون من الصعب جعل التكلفة في متناول الجميع لأنَّها سيارة جديدة وطريقة تصنيع جديدة.

معدل إنتاجها سيكون أقل مقارنة بجميع السيارات الأخرى التي نصنعها. لكنَّها ما تزال رائعة”