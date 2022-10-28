إيلون ماسك يعلن إتمام الاستحواذ الكلي على تطبيق «تويتر»

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تسلا لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، عن إتمام الاستحواذ على منصة تويتر للتواصل بعد مفاوضات امتدت إلى ما يزيد على سنة ونصف.

وكانت اول خطوات ماسك تجاه موظفي تويتر بعد اتمام الأستحواذ على الشركة مساء الخميس، أقالة المدير التنفيذي “باراج أغراوال” والمدير المالي “نيد سيجال”، كما تم فصل أيضًا “فيجايا جادي” مدير السياسة القانونية والثقة والسلامة.

وقدرت قيمة الصفقة بنحو 44 مليار دولار، وشهدت المفاوضات كواليسا متعددة واتهامات من ماسك حول تويتر بأنه تطبيق يحتاج الى المزيد من التنظيم، مستندا في ذلك كونه يحمل في طياته العديد من الحسابات المزيفة.

وغرد “ماسك” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: “تم تحرير الطائر”، في إشارة واضحة على اكتمال عملية الاستحواذ.

ووافقت “تويتر” في أبريل الماضي على اقتراح “ماسك” بشراء منصة التواصل الاجتماعي، بعد دراسة الموقف القانوني وعرضه على المختصين.

ومن المنتظر شطب أسهم “تويتر” من تداولات بورصة نيويورك اليوم الجمعة كإجراء متوقع بعدما أصبحت شركة خاصة.