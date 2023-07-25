إيلون ماسك يعلن أن  تطبيق «إكس» سيشبه «وي تشات» القادر على كل شيء  

قال الملياردير إيلون ماسك إن تطبيق “إكس” سيشبه تطبيق “وي شات” التابع لشركة “تينسنت هولدينجز” الذي يستخدمه أغلب الصينيين في كل شيء من المدفوعات إلى الرسائل، إلى جانب الخدمات المالية عبر الإنترنت مثل القروض الاستهلاكية. لكن نيات الملياردير تجاه “إكس” غير واضحة على وجه التحديد.

فسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قراره تغيير شعار “العصفور الأزرق” الشهير على موقع “تويتر” يوم الإثنين، موضحاً أنها خطوة نحو تحويل منصة التواصل الاجتماعي إلى موقع شامل للاتصالات والمعاملات المالية، لتصبح ما يسميه ماسك “تطبيق كل شيء”.

قال ماسك عن الدعوة المفاجئة التي أطلقها خلال عطلة نهاية الأسبوع لجمع تصميمات من متابعيه واعتماد أحدها شعاراً جديداً للمنصة: “(تويتر) لا تغيّر اسمها كشركة وحسب، بل تغير هويتها ككل. كان اسم (تويتر) مناسباً عندما كان هدف الموقع يقتصر على تغريد 140 حرفاً في رسائل شخصية بين المستخدمين مثل تغريد الطيور”.

تطبيق “إكس” الذي يتصوّره ماسك ويعيد توجيه المستخدمين إلى صفحات “تويتر” عبر رابط “x.com”، سيكون بمثابة موقع شامل ذي أقسام متعددة للاتصالات والوسائط المتعددة، بحيث يتيح لك “القدرة على إدارة عالمك المالي بالكامل” حسب وصفه.

خدمات جديدة على تطبيق “إكس”

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة “تويتر”، ليندا ياكرينو، في مجموعة تغريدات داعمة للتغيير الجديد من ماسك، إن موقع “إكس” سيشتمل على ميزات التكنولوجيا المالية مثل المدفوعات والخدمات المصرفية. وبعد تعيينها مؤخراً في الشركة، تحاول ياكارينو استعادة ثقة المعلنين والمستخدمين على حد سواء، بعد سلسلة من التغييرات المفاجئة والتعسفية التي نفذها ماسك.

وفقاً لتغريدة نشرها ماسك مؤخراً، تدهورت عائدات إعلانات “تويتر” إلى النصف، كما أطلقت شركة “ميتا بلاتفورمز” الأكبر حجماً هذا الشهر تطبيق “ثريدز” المنافس مباشرة لـ”تويتر”. لكن تغيير اسم وهوية “تويتر” حتى يصبح “إكس”، جذب الانتباه مجدداً إلى منصة التواصل الاجتماعي، رغم أن ذلك من غير المرجح أن يعوّض الخسائر المليارية التي قد تتكبدها الشركة بسبب فقدان قيمة العلامة التجارية، وفقاً لخبراء الإعلام والمحللين.