إيلون ماسك يعرض شراء تويتر.. كم يبلغ ثمن الصفقة

عرض الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك شراء تويتر الأمريكية مقابل 54.2 دولار للسهم، ويأتي هذا بعد أيام من إعلانه شراء 9.2% من أسهم تويتر ليصبح بذلك أكبر مالك أسهم في تويتر، وقد أعقب ذلك الحديث عن انضمامه لمجلس إدارة تويتر، إلا أن ماسك رفض المنصب، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبعث إيلون ماسك برسالة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، وتم الكشف عن هذه الرسالة في ملف الأوراق المالية.

وقال ماسك في الرسالة:”لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة”.

وأضاف: “ومع ذلك، منذ أن قمت باستثماري، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي. يحتاج تويتر إلى التحول إلى شركة خاصة.”

وتابع: “نتيجة لذلك، أعرض شراء 100٪ من تويتر مقابل 54.20 دولارًا للسهم نقدًا، علاوة بنسبة 54٪ عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر و38٪ علاوة على اليوم السابق للإعلان عن استثماري علنًا. عرضي هو عرضي الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم. يتمتع تويتر بقوة وإمكانيات غير عادية. سأساعده في الفوز بكل الفرص المتاحة له.”

ثمن الصفقة؟

يبلغ عدد الأسهم المعروضة من تويتر بحسب البيانات الرسمية 704.83 مليون سهم، يملك إيلون ماسك 9.2% منهم أي 68.9 مليون سهم، ويتبقى 635.93 مليون سهم، إذا تم بيع الواحد منهم مقابل 54.2 دولار، ستساوي حجم الصفقة الحالية للاستحواذ على بقية الأسهم 99.8% ما يقارب 34 مليارا و467 مليون دولار أمريكي.