«إيلون ماسك» يعتزم إعادة حسابات العملاء الذين تم استبعادهم من قبل الإدارة السابقة

يعتزم إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر إعادة الحسابات التي تم استبعادها من قبل إدارة الشركة القديمة خلال الفترة المقبلة.

ويعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبرز الذين حظرت شركة تويتر حساباتهم “لمخالفتهم قوانين النشر” على المنصة، لكن من غير الواضح حتى الآن إن كان مشمولا بقرار العودة للمنصة.

وأصدر مالك التويتر الجديد عقب توليه إدارة تويتر مجموعة من القرارات، في مقدمتها إقالة المدير التنفيذي للمنصة باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.

أعلن الملياردير الأمريكي عبر صفحته الرسمية أمس عن أنه تم إتمام صفقة الاستحواذ على أسهم منصة توتير بقيمة 44 مليار دولار.

وقال ماسك على أنه سوف يعمل على تشكيل “مجلس إشراف على المحتوى” للمنصة خلال الفترة المقبلة.

كذلك ذكر ماسك أنه سيتم تحرير أي شخص تم حظره لأسباب بسيطة من “سجن” تويتر، على حد وصفه.

وتعليقا على قرارات ماسك الأخيرة توقع محمد الحارثي استشاري الأعلام الرقمي، أن يتجه الملياردير الأمريكي لاضافة العديد من الخصائص المختلفة للمنصة ومنها العمل على إعطاء الضوء الأخضر للجانب الأوكراني للتعبير عن رأيه من خلال تويتر.

وأوضح الحارثي في تصريحات خاصة للمال، انه من المتوقع ان يتضاعف عدد مستخدمي تويتر خلال الفترة المقبلة، وذلك ترقبا لما سيقدمه ماسك من خدمات لرواد المنصة.

وفي سياق متصل أوضح فادي رمزي استشاري التسويق الرقمي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن ماسك سوف يعمل على اعادة هيكلة تويتر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يسهم ذلك في خفض نسبة العاملين في المنصة بنحو 70%.

ولفت إلى أنه من المرجح ان يعمل مالك تويتر الجديد على اتاحة خيارات جديدة للحسابات الجديدة التي سوف تنضم الى تويتر، خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل المنصة.

يذكر أن قصة شراء أغنى رجل في العالم لأشهر منصات التواصل، كانت بدأت في الرابع من أبريل الماضي 2022، عندما كشف ماسك عن امتلاكه حصة 9.2% في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها.