إيلون ماسك يصعد معركته القانونية ضد «تويتر» بإجراء جديد

حرك قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة تويتر، ليصعد بذلك معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغ قيمتها 44 مليار دولار.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قد ذكرت أن المحاكمة ستنطلق أولى جلساتها في الـ 17 أكتوبر المقبل، وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، ورئيس شركة “سبيس إكس” إنه انسحب من الصفقة في الثامن من يوليو الجاري.

وألقى ماسك باللائمة على شركة تويتر لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

وأقامت تويتر دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه وقالت إن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد. وارتفعت أسهم الشركة 1.4 % في التعاملات الصباحية أمس الجمعة إلى 41.45 دولار.

وأحالت كاثلين ماكورميك قاضية محكمة ديلاوير القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، موضحة أنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.

وألقت تويتر باللوم في تراجع الإيرادات والتسبب في فوضى داخل الشركة على تلك المعركة القضائية.

ووافق الجانبان بشكل أساسي على إجراء محاكمة في 17 أكتوبر المقبل ولكنهما مختلفان بشأن حدود ما يتم الكشف عنه أو إمكانية الحصول على الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.

واتهم ماسك تويتر هذا الأسبوع بالتباطؤ في الاستجابة لطلباته للكشف عن بيانات، واتهمته تويتر بالسعي، في المقابل، بالحصول على قدر كبير من البيانات التي لا علاقة لها بالمسألة الرئيسية في القضية وهي ما إذا كان ماسك قد انتهك عقد الصفقة.