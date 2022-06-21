إيلون ماسك يصدم موظفي تسلا بهذا الخبر

قال قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال ماسك في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرج، إن التخفيضات ستصل إلى نحو 3.5% من إجمالي عدد الموظفين في الشركة.

كان موظفان سابقان بشركة تسلا قد رفعا دعوى قضائية على شركة السيارات الكهربائية الأمريكية زاعمين أن قرارها بتنفيذ “تسريح جماعي” ينتهك القانون الاتحادي لأن الشركة لم تخطر العاملين مسبقا بذلك الإجراء.

وزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما.

وقال الموظفان في الدعوى التي رفعاها في وقت متأخر من أمس الأول الأحد في تكساس، إنهما سُرحا من العمل في مصنع تسلا العملاق في سباركس بولاية نيفادا في يونيو /حزيران. تقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا.

يزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما.

ويسعى الموظفان لأن يمثلا في الدعوى جميع موظفي تسلا السابقين في أنحاء الولايات المتحدة الذين سرحتهم الشركة في مايو أو يونيو الماضيين دون إخطار مسبق.

وجاء في الدعوى “أخطرت تسلا الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور”.

وقال ماسك، في وقت سابق، أغنى شخص في العالم، هذا الشهر إن لديه “شعورا سيئا للغاية” بشأن الاقتصاد وإن تسلا بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10%، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.