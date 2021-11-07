إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه على تويتر حول بيع أسهمه في «تسلا»

أجرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، استطلاعا للرأي لمتابعيه عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر“ حول بيع 10% من أسهمه التي يمتلكها في شركة “تسلا”، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية ، والبالغة 170.5 مليون سهم.

ونشر ماسك، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي تغريدة موجهة لمتابعيه على “تويتر”، السبت، قال فيها : “لقد تم جني الكثير من الأرباح غير المحققة، والتي قيل إنها وسيلة لتجنب دفع الضرائب(…) لذا اقترح أن أبيع 10% من أسهمي في تسلا.. هل تؤيدون ذلك؟.

وقالت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية، إن “تسلا” أكدت أنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع مهما كانت، مشيرة إلى أنه بعد نحو 3 ساعات من نشر الاستطلاع، صوّت أكثر من مليون شخص، منهم 54.1% قالوا: نعم، و 45.9% قالوا: لا.

وأوضحت الشكبة، أن ماسك لا يتلقى راتبا من “تسلا”، وأن قيمة أسهمه في الشركة بلغت نحو 208.3 مليار دولار مساء الجمعة الماضي بسعر 1.2209.09 دولار للسهم الواحد؛ ما يعني أن 10% من تلك الأسهم تقدر بنحو 20.8 مليار دولار، أي أن الضرائب المتراكمة على تلك الأسهم يمكن أن تصل إلى 4.2 مليار دولار بمعدل 20%.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن تحقيق أجرته شركة ”ProPublica“ في يونيو الماضي، وجدت أن ماسك لم يدفع ضرائب الدخل الفيدرالية في عام 2018، وأنه في عام 2017 دفع 65 ألف دولار فقط.

وقال ماسك في تغريدته: ” أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان… لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عرض ماسك بيع أسهمه في شركة “تسلا”، في معرض رده على دعوة مدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، للتبرع بـ 6 مليارات دولار لإنقاذ الجائعين في العالم، والذي قال إنهم أكثر من 40 مليون جائع في أفريقيا

وحسب مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات، بلغ صافي ثروة ماسك، نحو 338 مليار دولار أمس السبت؛ ما يجلعه أغنى رجل في العالم.

وكان ديفيد بيسلي، جدد مطالبته لرئيس شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، بالتبرع بمبلغ 6 مليارات دولار لمساعدة الجائعين في العالم.

وقال بيسلي في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأمريكية، مساء الثلاثاء، “لا يوبخ الأثرياء، ولكن يريد منهم فقط التبرع مرة واحدة لمعاجلة مشكلة الجوع في العالم”.

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